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國道2大車追撞衝對向！永康市區也現車龍　交流道附近大打結

▲台南市警永康分局派員在永康、大灣交流道匝道入口疏導管制，請用路人可先上網查詢即時路況，必要時提前改道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局派員在永康、大灣交流道匝道入口疏導管制，請用路人可先上網查詢即時路況，必要時提前改道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南下316K處，24日清晨6時17分發生砂石車與槽追撞車禍，幸好裝載丙烯腈的槽車未發生車體破裂洩漏，惟砂石車油箱有漏油情況，經通知槽車公司派員抽走丙烯腈由另車運走，車禍造成嚴重堵車，台南市永康分局派員在交流道交管，並呼籲改道行駛。

▲台南市警永康分局派員在永康、大灣交流道匝道入口疏導管制，請用路人可先上網查詢即時路況，必要時提前改道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，一部由50歲陳姓男子駕駛砂石車，於24日上午6時17分許，在國道8號台南系統入口匝道匯入國道1號主線車道時，疑似因操作不當擦撞行駛外側車道之由47歲張姓男子駕駛的槽車（載運危險物品丙烯腈）及另一部54歲林姓駕駛的自小客車而肇事，幸好槽車未發生洩露情況。

▲台南市警永康分局派員在永康、大灣交流道匝道入口疏導管制，請用路人可先上網查詢即時路況，必要時提前改道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四大隊說明指，現場因事故車輛有衝越中央分隔島，目前南向車道占用內、中線，北向車道占用內線，因逢上班尖峰時間，造成事故後方持續回堵，預計現場處理時間較久，建議用路人北向由永康交流道離開國道1號，改走平面道路至安定交流道再上國道1號；南向由安定交流道或是轉由國道8號離開國道1號。

▲台南市警永康分局派員在永康、大灣交流道匝道入口疏導管制，請用路人可先上網查詢即時路況，必要時提前改道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警永康分局指出，因永康、大灣交流道匝道入口，因受國道事故影響，車速緩慢，永康分局已緊急加派多名員警協助疏導管制，請用路人可先上網查詢即時路況，必要時提前改道。

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