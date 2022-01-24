防疫作戰！鹿港新春踩街+鬧元宵停辦　小提燈改幼兒園發放

▲鹿港春節活動人潮。（資料圖／鹿港鎮公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情持續延燒，鹿港鎮公所遵守疫情指揮中心規範，稍早宣布原預定2月12日舉辦文衡聖帝新春賜福踩街、2月15日頂番踩街鬧元宵等兩大活動都停辦，為避免群聚，元宵小提燈取消現場發送，改為由鎮內各幼兒園發放，專為頂番鬧元宵特製的提袋，也將分送頂番、頭崙、溝墘、廖厝等四里的頂番地區每戶一個。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鹿港公所春節踩街活動停辦。

為迎接春節到來，鎮公所原規劃舉辦文衡聖帝新春賜福踩街及頂番踩街鬧元宵活動，也在文武廟、桂花巷藝術村、頂番婆等地區布置了虎年應景的喜氣花燈，希望能夠除舊布新，為大家製造虎年好彩頭。鹿港鎮長許志宏指出，無奈疫情攪局，目前有增溫的趨勢，為確實做好防疫，鎮公所宣布取消兩大活動，同時易聚集人群的小提燈與元宵提袋發送活動，也改由幼兒園及頂番地區四里發送。

▲鹿港公所春節踩街活動停辦。

同時鎮公所自即日起加強各觀光場域的清消行動，包括熱點路線區域民生路、天后宮廣場、中山路、新祖宮、桂花巷藝術村、埔頭街、瑤林街、後車巷、餓鬼埕、中山路、文武廟、南區遊客中心、中山路、和興青創基地、停車場、中山路、北區遊客中心停車場、體育場、文小五停車場、親民路、中山路、天后宮停車場等，另外也將評估春節期間的人潮再增列臨時必要性區域。