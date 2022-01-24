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「好想看打仗」他受困阿富汗爆紅　今年改衝這國：只買單程機票

▲▼英國男大生勞特里奇（Miles Routledge）前往阿富汗探險受困爆紅。（圖／翻攝Twitter@LordVesconte、Twitch@milesroutledge1999）

▲勞特里奇（Miles Routledge）去年因前往阿富汗探險而受困，卻因此爆紅。（圖／翻攝Twitter@LordVesconte、Twitch@milesroutledge1999）

記者吳美依／綜合報導

英國男大生勞特里奇（Miles Routledge）去年Google搜尋「最危險的國家」後，飛往阿富汗度假，未料塔利班重奪政權，只好搭乘軍機撤離。爆紅的他為了目睹戰爭，預計本周抵達烏克蘭邊境，而且為了省錢，只購買一張單程機票，因為也不確定自己是否能夠存活下來。

勞特里奇23日接受《每日郵報》專訪時透露，他想要前往烏東邊境城市米達列斯（Kharkiv）、頓涅茨克（Donetsk）及克里米亞，儘管他坦言這是「自我毀滅的行為」，但「我以前去過烏克蘭，所以很希望這次能看見新事物。我想要看看戰爭，了解雙方的感受及觀點，如果真的發生什麼事的話，也很希望見證衝突爆發的臨界點。」

勞特里奇曾前往飽受內戰之苦的南蘇丹、核災城鎮車諾比等地，他不在乎批評聲浪，還說自己會和朋友一起「吃爆米花嘲笑」酸民，「不管他們有什麼意見，我都會繼續旅行，甚至回去阿富汗。」

勞特里奇預計在波蘭轉機，27日抵達烏克蘭。但是，英國外交部22日才發布最新公告，建議公民除非必須，否則不要前往烏克蘭旅遊。

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