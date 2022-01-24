新增15例本土分布3縣市　陳時中：危機還沒過「不能掉以輕心」

▲陳時中強調危機還沒過。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24日）公布國內新增51例COVID-19確定病例，分別為15例本土個案及36例境外移入；另確診個案中無新增死亡。本土分別在3縣市，高雄8例、宜蘭4例以及桃園3例，指揮官陳時中強調，危機還沒過。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲。其中有8例是高雄港相關、4例是宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，2例是亞旭相關，另1例是聯邦銀行行員家人。

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▲1/24新增確診。（圖／指揮中心提供）



陳時中說，今天當然是比前兩天案例大幅減少，境外移入案例進來的人高峰期已過，境外移入案例會減少這是可以想像到，本土案例15例也減少非常多，但不能掉以輕心，因為昨天是星期日，相對大規模採檢比較少，雖然是少，「我們覺得很慶幸，但是危機還沒有過」。

陳時中指出，高雄也好、桃園也好，這兩天都會持續的比較大規模採檢，要持續觀察，所以今天15案例比昨天少很多，但因為星期六多，前一天多都是疫情爆發級距把相關高風險人匡列起來採檢，案例就會多，這兩天要持續注意周邊是否有擴大的情況，所以15案例是比較少，重申「不能掉以輕心」。

▲1/24新增本土案例。（圖／指揮中心提供）※點圖放大