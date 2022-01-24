快訊／長榮鳳凰4確診足跡曝！去過超商、火鍋店　搭客運往返台北　

▲宜蘭縣長林姿妙 。（圖／翻攝宜蘭縣政府）

記者陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭縣今（24日）新增4例本土，均是礁溪長榮鳳凰酒店員工（案18468、案18479、案18494、案18495），其中2人是工讀生，感染源待查。對此，宜蘭縣長林姿妙召開記者會說明個案足跡。

其中，案18468去過越南好味道、頭城豆漿店、7-11礁溪泉湧門市；案18479去肉多多火鍋宜蘭復興店、全家礁溪健康店、寵物一族、連續2天到長榮鳳凰酒店上班；案18494連續4天到長榮鳳凰酒店上班，也去過阿文小吃部、礁溪遊客中心篩檢站；案18495搭乘葛瑪蘭客運回台北、南港車站搭國光客運回礁溪轉運站。

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宜蘭昨（23日）新增一例確診，是20多歲礁溪長榮鳳凰酒店男櫃台人員，而其女友、同時也在該飯店打工，經採檢後也染疫，Ct值14，列入今日個案；另外，該飯店經匡列採檢，今還增3名員工確診，目前累計5人染疫。

林姿妙說明，案18468是案18443的20多歲女友，1/21發燒、咳嗽、流鼻水，1/24確診，Ct值14；案18479，是一名30多歲男性，1/21咳嗽、咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛，經快篩陽性，就醫採檢確診，Ct值18；案18494是20多歲男性，1/23喉嚨痛、頭痛，快篩陽性，經採檢確診，Ct值24；案18495是20多歲女性，1/18咳嗽、流鼻水，快篩結果陽性，經採檢後確診，Ct值24。

▼ 宜蘭足跡 。（圖／翻攝宜蘭縣政府）