快訊／北市曝「蘆洲男」足跡！2度去南川麵館　婚紗婚攝店、7-11

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記者袁茵／台北報導

台北市士林區23日發生一家三口確診案例，分別為案18375、案18396、案18441，其中案18375的新北市友人（案18397）也染疫。台北市24日公布案18397的足跡，包括曾經去松山區南川麵館、中山區的民生雙連食堂、中山區凱瑟琳婚紗攝影、大安區林莉婚紗、松山區7-11德育門市。

台北市政府24日下午召開防疫記者會，台北市副市長黃珊珊公布新北市個案（案18397）足跡，個案曾在13日到南川麵館八德路店，15日到民生雙連食堂、凱瑟琳婚紗攝影，16日到LINLI BOUTIQUE 林莉婚紗，17日到7-11德育門市，並於當天晚上和北市個案（案18375）赴松山區有間火鍋用餐，21日則再度到南川麵館八德路店，「如果有民眾曾到相關場域，請務必到7家醫院採檢站採檢。」

由於此次確診者餐廳足跡多，黃珊珊呼籲，餐廳員工送餐、收餐前後，及民眾用餐前、如廁後勤洗手，也希望餐廳多準備洗手液、酒精給消費者；另也請民眾好好吃飯，口罩戴上後再聊天，減少雙手碰觸眼口鼻；餐廳外場員工佩戴面罩，而口罩確實遮蓋口鼻、送餐佩戴手套；而口罩則要放在口罩收納盒中，不要放在桌上。

北市士林區一家三口染疫，目前感染源不明，已知分別為在南港房仲業的哥哥（案18375）於19日發燒、22日快篩陽性，其同住妹妹（案18396）於21日有症狀，22日快篩陽性，兩人分別到醫院做PCR確診，因此媽媽（案18441）匡列採檢後染疫；此外，案18375的新北市友人（案18397）也於17日有有喉嚨癢、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛的情況，並且在23日確診。

▼外縣市確診個案足跡。（圖／北市府提供）