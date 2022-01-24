柯文哲在找你！北市發1542筆細胞簡訊　尋「出入皇池」等4高風險場域者

記者袁茵／台北報導

台北市士林區23日發生一家三口確診案例，分別為案18375、案18396、案18441，其中北市府特別將案18375的4個足跡列出來為「高風險場域」，並提醒足跡重疊者於2日內儘速前往醫院篩檢。

台北市政府24日下午3時召開防疫記者會，台北市副市長黃珊珊發布「高風險場域採檢召集令」，她提到，主要是南港房仲業者（案18375）有4個足跡需要特別注意，因為確診者有在此處用餐，所以待的時間較長，加上看見桃園西堤餐廳案例，所以對餐廳較為謹慎。

黃珊珊提及，目前已經發送1542筆細胞簡訊，包括Kitchen 66 廚房發送30筆、有間火鍋發了416筆、皇池溫泉發了1017筆、潮肉壽喜燒79筆，希望在此時段或之後到訪的所有民眾，可以到台北市7家醫院做採檢，「有收到簡訊的人，麻煩儘速出來採檢。」

至於士林一家三口確診案的感染源，黃珊珊說，北市23日召開精準疫調會議時，將這4家餐廳當成「桃園西堤餐廳」來處理，所以從吃飯當天往後匡列4天，「能找得到的我們都已通知。」如果沒有實聯制，也將調閱監視器，「最重要還是市民自己看，是否曾於當天、後1至3天曾到此吃飯。」因為不排除像西堤餐廳可能是環境或員工帶來傳染，希望民眾主動到篩檢站篩檢。

北市士林區一家三口染疫，目前感染源不明，已知分別為在南港房仲業的哥哥（案18375）於19日發燒、22日快篩陽性，其同住妹妹（案18396）於21日有症狀，22日快篩陽性，兩人分別到醫院做PCR確診，因此媽媽（案18441）匡列採檢後染疫；此外，案18375的新北市友人（案18397）也於17日有有喉嚨癢、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛的情況，並且在23日確診。

【4處高風險場域】

Kitchen 66 廚房（大安區溫州街74巷）

1月15日及16日晚上6時至晚上10時

有間火鍋（松山區南京東路4段52巷）

1月17日 晚上6時至晚上10時

皇池溫泉御膳館（北投區行義路402巷）

1月19日晚上10時至20日凌晨2時

潮肉壽喜燒永吉店（南港區永吉路）

1月20日傍晚5時20分至晚上11時。