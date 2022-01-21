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吞藥水杯突然炸開！　女胸口爆痛發現碎玻璃全都「和血吞下肚」

記者李振慧／綜合報導

英國24歲女子蘿倫(Lauren Perks)為了吞藥拿起水杯喝水時，手中的玻璃杯突然莫名爆開，讓她一不小心把碎玻璃給吞下肚，緊急就醫發現許多大大小小碎玻璃還留在體內，若是不盡快取出，腸胃很有可能會被玻璃割裂。

居住在東倫敦的蘿倫，近來在家中喝水時發生意外，她雖然立即把嘴中的大塊碎玻璃給吐了出來，可是仍覺得胸口卡了東西很痛，嚇得她立刻去醫院掛急診，醫生一看情況十分危險緊急進行手術，2小時後總算順利把體內玻璃清除。

蘿倫表示，「整件事情超怪異，我只是從櫃子裡拿出一個杯子，我正在喝的時候，杯子就突然爆開，搞得我嘴裡全是玻璃，我把玻璃吐出後發現嘴巴正在流血」。

蘿倫表示，可能因為當下太震驚，吞下玻璃時沒有特別感覺，幾分鐘後才感覺胸口一陣疼痛，「我知道我應該有吞到碎玻璃，去醫院檢查時，醫生也嚇了一跳，說體內找到的玻璃比他們預期的多」。

幸好手術最後十分順利，3天後蘿倫便可以出院，不過後續仍需要服藥保護受傷的胃壁，她表示，「我到現在還是想不透玻璃杯為何會爆炸，一直會懷疑是不是自己哪裡做錯，玻璃杯也從沒有敲到過」，事件造成她心靈創傷，現在都只敢用塑膠杯，目前已經和玻璃杯廠商聯繫，希望廠商能盡快找出原因。

▼水喝到一半時，手中玻璃杯突然爆炸。（圖／示意圖／達志影像）

玻璃杯（圖／達志／示意圖）

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