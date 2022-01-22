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胡睿兒最快年前出獄！撿屍性侵坐牢18個月　2度申請假釋獲准

▲▼胡睿兒性侵發監接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

▲胡睿兒因假釋性侵案入獄18個月獲准假釋。（資料照／記者宋良義攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人胡睿兒(本名胡睿楷)因在夜店樓梯間撿屍性侵，被法院判刑2年定讞，2020年入獄至今18個月，服刑早已過半，日前胡睿兒第2度申請假釋，獲法務部矯正署審查核准，等法院裁定保護管束方式，觀護人決定是否施以電子腳鐐等相關處遇計畫後，胡睿兒最快下周就可出獄。

胡睿兒是饒舌男團「Under Lover」成員，2018年6月16日深夜，在妻子林采緹待產之際，到台北市信義區夜店「KLASH」，見到一名剛認識的女子酒醉不醒人事，就把她帶到逃生梯間性侵，之後胡自行離開，留下女子被清潔人員發現報警。

台北地檢署起訴胡趁機性交罪，一、二審都將他判刑2年，經上訴最高法院遭駁回確定後，胡曾在IG上平淡表示，「內心平靜，我想我會做好12首歌，講故事給你聽」，2020年7月21日，已和林采緹離婚的胡睿兒剃了光頭，帶著4本心靈書籍到北檢報到發監前，對媒體表示坦承錯誤，「希望大家把我當成一個借鏡，做的事情該怎麼面對、該怎麼承擔，我們就怎麼做」。

2021年10月，胡睿兒服刑過半後首度申請假釋，被以「社會觀感不佳」為由駁回，依規定2022年1月再次提出申請，經矯正署審查核准，但後續仍要等待觀護人依據《性侵害犯罪防治法》第20條相關規定，擬定假釋期間是否需要施以電子腳鐐等處遇計畫，並且要等法院裁定保護管束，還不能立即出獄。

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