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12歲童遭性侵…報警竟被說「浪費時間」　她當晚又被8男輪流施暴

▲▼12歲小六女童遭到27歲滑雪男教練帶到旅館性侵得逞。（示意圖／CFP）

▲蘇菲在12歲時遭人性侵，結果卻遭到警方忽視，導致她後續被多人輪流性侵。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

英國28歲女子蘇菲（Sophie，化名）控訴，自己在12歲時遭陌生男子性侵後，鼓起勇氣獨自到警察局報案，沒想到卻被警局前台人員說她是在浪費時間，打發她離開，甚至讓兩名在門外等待的陌生男子帶她走。結果蘇菲又被男子帶到車裡性侵，接著將她帶到另一個地方，讓至少8名男子在24小時內對她輪流施暴。

根據《天空新聞》報導，住在曼徹斯特的蘇菲控訴，自己在2006年時遭人性侵，結果卻遭到警方忽視，導致她後續被多人輪流性侵，讓當時年僅12歲的她患上嚴重創傷後壓力症候群（PTSD），至今仍為此所苦。

蘇菲表示，事發當晚她在一處教堂外的墓地遭一名陌生男子性侵，當時她鼓起勇氣獨自到奧爾德姆警察局（Oldham Police Station）報案，卻遭到前台人員打發離開，甚至說她是在浪費時間，接著就讓在警察局外等候的兩名陌生男子將她帶走。

這兩名男子接著就在車上性侵她，然後又將她送到奧爾德姆（Oldham）兩間不同的房子裡，讓她在24小時內遭到至少8名男子輪流性侵。這讓當時年僅12歲的她患上嚴重創傷後壓力症候群（PTSD）。

後來僅有現年54歲喬杜里（Shakil Chowdhury）在2007年因這起事件遭逮捕，並判處6年監禁，而他也不願說出其他共犯的名字。蘇菲說，現在她願意站出來，就是為了避免再有人因警方怠忽職守而受害，「很難想像這種情況會發生，但它確實發生了，現在你能做的就是保護其他人，阻止這種事繼續發生。」

大曼徹斯特聯合管理局（Greater Manchester Combined Authority）在2019年要求獨立調查人員對此事進行調查，據了解，當中可能涉及兒童性交易、性剝削的問題，報告中也提到，「大曼徹斯特警察局在對待一名12歲兒童時出現重大失誤。」當年拒絕蘇菲報案的前台人員身分始終未確認，當時工作人員的名單也早已銷毀，感覺就像在掩蓋事實。

儘管警方已經向蘇菲致歉，但她也表示，「現在道歉已經毫無意義了，他們儘管已被發現錯誤，這也都太晚了，傷害早就已經造成，負責人必須下台，這是重新建立警方信任的唯一方法。」更進一步的調查結果，預計會在本月底出爐。

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