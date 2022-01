12歲童遭性侵…報警竟被說「浪費時間」　她當晚又被8男輪流施暴

▲蘇菲在12歲時遭人性侵,結果卻遭到警方忽視,導致她後續被多人輪流性侵。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

英國28歲女子蘇菲(Sophie,化名)控訴,自己在12歲時遭陌生男子性侵後,鼓起勇氣獨自到警察局報案,沒想到卻被警局前台人員說她是在浪費時間,打發她離開,甚至讓兩名在門外等待的陌生男子帶她走。結果蘇菲又被男子帶到車裡性侵,接著將她帶到另一個地方,讓至少8名男子在24小時內對她輪流施暴。

根據《天空新聞》報導,住在曼徹斯特的蘇菲控訴,自己在2006年時遭人性侵,結果卻遭到警方忽視,導致她後續被多人輪流性侵,讓當時年僅12歲的她患上嚴重創傷後壓力症候群(PTSD),至今仍為此所苦。

蘇菲表示,事發當晚她在一處教堂外的墓地遭一名陌生男子性侵,當時她鼓起勇氣獨自到奧爾德姆警察局(Oldham Police Station)報案,卻遭到前台人員打發離開,甚至說她是在浪費時間,接著就讓在警察局外等候的兩名陌生男子將她帶走。

這兩名男子接著就在車上性侵她,然後又將她送到奧爾德姆(Oldham)兩間不同的房子裡,讓她在24小時內遭到至少8名男子輪流性侵。這讓當時年僅12歲的她患上嚴重創傷後壓力症候群(PTSD)。

On https://t.co/wrYHBbPfcR : 'An apology means nothing now': Woman was raped as a child after going to police station to report sex attack https://t.co/5sBYaxq8Ui Join NewsPlayer+ #breakingnews #news #newsplayerplus