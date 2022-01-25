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強生警告俄國勿開戰！入侵烏克蘭將引「痛苦和血腥的閃電戰」

▲▼英相強生。（圖／路透）

▲英相強生警告，俄羅斯入侵烏克蘭將引發「痛苦、暴力和血腥的閃電戰爭」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯與烏克蘭持續緊張對峙。英國首相強生24日警告，若俄羅斯執意入侵烏克蘭，將會導致「災難性」的後果，並引發「痛苦、暴力和血腥的閃電戰爭」，不過這一切並非無可避免。

綜合BBC與《衛報》報導，自俄羅斯在烏克蘭邊境集結10萬大軍與部署重型武器後，兩國之間的軍事衝突一觸即發。北約24日下令部隊進入待命狀態，並將部署更多戰機與船艦到東歐，讓緊張局勢愈發升高，英美也在過去2日紛紛宣布撤僑。

英國首相強生24日表示，「情報清楚指出，俄羅斯已在烏克蘭邊境部署了60個戰鬥群，每個人都看得出來，俄國正打算發動一場閃電戰爭來拿下基輔。從現有情報看來，目前的情況相當不樂觀，因此我們必須明確地告訴克里姆林宮，這將是災難性的一步。」

他解釋，若俄羅斯執意在2014年從烏克蘭手中搶走克里米亞後，再次派兵入侵烏克蘭，並試圖佔領烏克蘭更多的領地，那勢必會引發一場「災難性的」的衝突，烏克蘭人民將會奮戰到底，而這場閃電戰爭戰爭對俄羅斯人來說，將會是「痛苦、殘暴且血腥的」。

強生強調，「我不認為戰爭是不可避免的，因為理性還是有可能會占上風。」強生表示，他將在24日晚間與其他國家領導人討論此事，「英國已開始制定經濟制裁措施，並為烏克蘭提供防禦性武器，以協助該國對抗俄羅斯，我們是完全站在烏克蘭人民這一邊的」。

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