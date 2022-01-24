打疫苗還會感染Omicron？　專家曝「這個抵抗力」無法對抗

記者陳俊宏／綜合報導

23日新增52例本土，對此，毒物學專家招名威表示，看來又要爆發了，可能很多人都會想說，不是都有打疫苗嗎？為什麼還會被傳染？原因可能是Omicron可以逃避接種疫苗，或過去感染過新冠的免疫反應，畢竟大家會認為已經有了抵抗力就可以對抗病毒，但事實上，這個「抵抗力」是無法有效對抗Omicron的。

招名威在「招名威教授 毒理威廉」臉書說，日前自然期刊《Nature》發表兩篇文章，解密Omicron為何傳染力強，它並不靠一般所認知的利用高量的病毒去突破人類的免疫系統，而是靠免疫逃脫反應。

招名威表示，新冠Omicron突變株和以前的病毒都不一樣，遠超於其他突變株橫行全球，根據統計，Omicron突變株感染者的體內病毒量，與Delta突變株感染者病毒量相似，但傳染率更高。

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▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑81.10%、第2劑73.40%、基礎加強劑接種率0.60%、追加劑接種率15.20%。（圖／記者湯興漢攝）



招名威解釋，原因可能是Omicron可以逃避接種疫苗，或過去感染過新冠的免疫反應，畢竟大家會認為已經有了抵抗力就可以對抗病毒；但事實上，這個「抵抗力」是無法有效對抗Omicron的。

招名威表示，再加上他們也發現，Omicron的傳染力也較持久，不是3、5天就過去這種事，所以之前疫苗產生的抵抗力可能已經要淪為過去式了；期刊中建議美國疾病控制和預防中心（CDC）應修改隔離指南，讓美國更緊縮一點。

「我倒不認為台灣有本錢去修改」，招名威指出，「畢竟我們這邊雖然已有Omicron的肆虐，但並沒有遭遇過Delta，貿然就改變隔離的時間與方式，去向這些高傳染的國家看齊，可能是非常不智的舉動。」