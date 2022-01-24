　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打疫苗還會感染Omicron？　專家曝「這個抵抗力」無法對抗

記者陳俊宏／綜合報導

23日新增52例本土，對此，毒物學專家招名威表示，看來又要爆發了，可能很多人都會想說，不是都有打疫苗嗎？為什麼還會被傳染？原因可能是Omicron可以逃避接種疫苗，或過去感染過新冠的免疫反應，畢竟大家會認為已經有了抵抗力就可以對抗病毒，但事實上，這個「抵抗力」是無法有效對抗Omicron的。

招名威在「招名威教授 毒理威廉」臉書說，日前自然期刊《Nature》發表兩篇文章，解密Omicron為何傳染力強，它並不靠一般所認知的利用高量的病毒去突破人類的免疫系統，而是靠免疫逃脫反應。

招名威表示，新冠Omicron突變株和以前的病毒都不一樣，遠超於其他突變株橫行全球，根據統計，Omicron突變株感染者的體內病毒量，與Delta突變株感染者病毒量相似，但傳染率更高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑81.10%、第2劑73.40%、基礎加強劑接種率0.60%、追加劑接種率15.20%。（圖／記者湯興漢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

招名威解釋，原因可能是Omicron可以逃避接種疫苗，或過去感染過新冠的免疫反應，畢竟大家會認為已經有了抵抗力就可以對抗病毒；但事實上，這個「抵抗力」是無法有效對抗Omicron的。

招名威表示，再加上他們也發現，Omicron的傳染力也較持久，不是3、5天就過去這種事，所以之前疫苗產生的抵抗力可能已經要淪為過去式了；期刊中建議美國疾病控制和預防中心（CDC）應修改隔離指南，讓美國更緊縮一點。

「我倒不認為台灣有本錢去修改」，招名威指出，「畢竟我們這邊雖然已有Omicron的肆虐，但並沒有遭遇過Delta，貿然就改變隔離的時間與方式，去向這些高傳染的國家看齊，可能是非常不智的舉動。」

►煮飯最強秘密武器

ET快訊
台北車站接種站今起換打BNT　把握年前4天隨到隨打
「全明星雙帥」主持3個月遭撤換！　陳漢典接收《今晚住誰家》
台北女砸738萬買「15個愛馬仕」！到手驚覺全是假貨　蝦皮回
陸拒收「立陶宛萊姆酒」來台貴3.6倍！網看售價傻眼：世界大盤
1張圖看懂「隨到隨打1、2劑疫苗」怎麼查　指揮中心教2選1
快訊／國1「2大車追撞」噴對向　紫爆回堵7公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

前台大醫分析日本Omicron　喊話指揮中心：「這點」是一大考驗

官員建議桃園單獨升三級　261例本土個案地圖曝光！

打疫苗還會感染Omicron？　專家曝「這個抵抗力」無法對抗

桃園、高雄宣布：即日起有「1症狀」就醫強制採檢

中台灣變色！最新本土確診地圖曝　遍布8縣市

今轉雨！年假「全台變天」時間曝　下波強冷空氣探10℃

1張圖看懂「隨到隨打1、2劑疫苗」怎麼查　指揮中心教2選1

台北車站接種站今起換打BNT　把握年前4天隨到隨打

圓山、礁溪長榮確診「感染源不明」　專家點名這案風險更大曝原因

快訊／首批默沙東新冠口服藥到了！　今晨5：18運抵桃機

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

黑狗國道上被撞無助癱倒路中　司機一把抱上車30秒救援成功

軟萌女兒嫌棄爸鬍子讓刮掉　剃後狂告白：你很帥我愛你

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

幼柴在家不給抱！去醫院超乖　窩助理姐姐懷裡...打針秒搞定

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

前台大醫分析日本Omicron　喊話指揮中心：「這點」是一大考驗

官員建議桃園單獨升三級　261例本土個案地圖曝光！

打疫苗還會感染Omicron？　專家曝「這個抵抗力」無法對抗

桃園、高雄宣布：即日起有「1症狀」就醫強制採檢

中台灣變色！最新本土確診地圖曝　遍布8縣市

今轉雨！年假「全台變天」時間曝　下波強冷空氣探10℃

1張圖看懂「隨到隨打1、2劑疫苗」怎麼查　指揮中心教2選1

台北車站接種站今起換打BNT　把握年前4天隨到隨打

圓山、礁溪長榮確診「感染源不明」　專家點名這案風險更大曝原因

快訊／首批默沙東新冠口服藥到了！　今晨5：18運抵桃機

《聖劍傳說》手遊情報公開　《七龍珠》首度非對稱生存遊戲登場

女直播主打包龍蝦稱「肉發黑要化驗」　業者揭1手段：已報案

「4生肖、4星座」有偏財運！想中威力彩5.8億　專家曝撇步

東奧金牌爆冷出局怪自己　茲維列夫：談論世界第1很愚蠢

百萬網紅2年前賣年菜「結果臭酸」！6菜1湯＄3888暴利成本意外曝光

坦圖轟本季新高51分狂電巫師　創隊史紀錄僅次大鳥柏德

2寶媽零下5度跳冰河祈福　孩子面前遭急流捲走影片曝

韓網瘋傳挑一隻「被囚禁的動物」　測出你現在的「壓力來源」

光陽電動機車「今年有望環島」！柯勝峯：全台換電站上看2000座

「震」出熱門牌！威力彩今晚頭獎5.8億　業者曝超夯6碼

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

桃園、高雄宣布：有1症狀就醫強制採檢

今轉雨！年假全台變天時間曝　下波強冷空氣探10度

婆婆怕封城　急討萬元紅包「明早就要看到匯款」！

趁大掃除斷捨離！命理專家曝9大必丟物

「立陶宛萊姆酒」來台貴3.6倍！網傻：世界大盤子

未來一周像春天！2波水氣＋冷空氣報到

她穿小可愛打第三劑！發抖「被注射」12秒影片讓網超暈

中台灣變色！最新本土確診地圖曝　遍布8縣市

本土狂燒「春節能返鄉？」　陳時中提2件事

男大生騎車北上傳染媽媽　北中南共12處足跡

2022「大破財」4生肖！專家：當心被騙光

本土狂爆吃到飽卻客滿？內行分析2心態

羽絨衣丟洗衣機「全變球」網1招解決

嬰拉「網球便便」被笑？醫生還原經過

更多熱門

相關新聞

醫分析日本疫情反觀台灣：「這點」是一大考驗

醫分析日本疫情反觀台灣：「這點」是一大考驗

Omciron疫情燒進本土，眼看8天增加224例群聚案擴大延燒，台大前醫師林氏璧在臉書拿日本疫情對比，「日本的第六波，Omicron也是來得又快又急」，短時間內就從單日300人暴增至單日3萬人，他表示Omicron社區大流行的一大考驗絕對是輕重症分流，若沒做好分流，「極容易癱瘓醫療」。

官員籲桃園單獨升三級　確診地圖曝

官員籲桃園單獨升三級　確診地圖曝

桃園、高雄宣布：有1症狀就醫強制採檢

桃園、高雄宣布：有1症狀就醫強制採檢

中台灣變色！最新本土確診地圖曝　遍布8縣市

中台灣變色！最新本土確診地圖曝　遍布8縣市

台北車站接種站今起4天換打BNT

台北車站接種站今起4天換打BNT

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫苗招名威Omicron

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1「2大車追撞」噴對向　紫爆回堵7公里

桃園、高雄宣布：有1症狀就醫強制採檢

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

初四前謹慎發言！唐綺陽提醒「水逆橫亙過年」

今轉雨！年假全台變天時間曝　下波強冷空氣探10度

春節升三級警戒？　陳時中：這兩三天是關鍵

婆婆怕封城　急討萬元紅包「明早就要看到匯款」！

趁大掃除斷捨離！命理專家曝9大必丟物

「立陶宛萊姆酒」來台貴3.6倍！網傻：世界大盤子

未來一周像春天！2波水氣＋冷空氣報到

壯男頭頸疼痛半個月　刮痧一半心臟驟停

她穿小可愛打第三劑！發抖「被注射」12秒影片讓網超暈

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

真破億顏值！新加坡正妹性感照NFT　成交量太驚人

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙「欠下巨債」

更多

最夯影音

更多
獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！
澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」

澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面