輝瑞CEO最新預測　世界數月內進入「接近正常」狀態

▲美國輝瑞藥廠執行長博爾拉。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國輝瑞藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）22日接受以色列電視媒體採訪時表示，全球各國將在幾個月內回到接近正常生活的狀態，但新冠病毒並不會被根除，將伴隨人類多年。

博爾拉向以色列新聞台Channel 12表示，儘管Omicron等新變異株仍將持續存在，但都在可控範圍內，「在接下來幾個月內，我們應該就能恢復正常生活。」但他也說，新冠病毒在未來多年都仍將持續存在，不會被根除。

博爾拉提到，輝瑞正在研究一種針對Omicron病毒的疫苗進行研究，「這種病毒有產生新變種的趨勢」，且Omicron與其他毒株不同，只有它能夠繞過疫苗提供的預防感染保護。

但博爾拉也說，接種新冠疫苗仍對預防住院有一定效力，如今輝瑞正在研發一種對抗包括Omicron等所有變異株的疫苗，一年打1次，這種形式不僅能說服民眾接受，且更容易記住接種時間，以公衛角度來看，是種理想的解決方案。

►不用一直打了！輝瑞研發新疫苗 「一年1針」可覆蓋所有變種病毒

►Omicron可能終結歐洲大流行！ WHO：阻斷傳播已不是重點

►美研究：第3劑打mRNA疫苗最有效 Omicron重症防護力90％

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》