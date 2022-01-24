快訊／北市拍板「春節疫苗」方案！　初四到初六也能打BNT、高端

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中央於過年期間（1月31日至2月6日）共7天暫停接種疫苗服務，台北市長柯文哲原本於23日表示，因為台灣人不喜歡過年去醫院，所以計劃在25日加開施打量能，將疫苗盡量打完。不過，台北市政府24日拍板，要在2月4日、5日、6日（初四、初五、初六）加開疫苗接種服務，共有50、60家合約診所願意配合，詳細將於24日下午記者會說明。

蔡炳坤24日上午視察東區地下街疫苗接種站情形時，針對柯文哲希望讓疫苗在過年前打完一事，他表示，今天早上會議有討論，因為柯文哲對接種疫苗的重視，加上中央1922預約平台共有7天暫停，也就是1月31日至2月6日不提供預約接種，因此北市一直思考2種方案，包括過年前加量、春節期間接種。

蔡炳坤提及，早上台北市政府會議中拍板，因為調查春節期間仍有50、60家合約診所願意於2月4日、5日、6日（農曆春節初四、初五、初六）提供服務，因此將於24日下午記者會公布「春節疫苗接種方案」。

此外，蔡炳坤也指出，目前盤點BNT、高端疫苗仍足夠，但無法再提供莫德納疫苗預約，因為莫德納在這期已經預約15.7萬多人，還要先請中央按照預約數量先撥發疫苗，確保預約民眾於該期順利打完。