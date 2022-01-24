公司調查「他報0劑疫苗」全場側目　3理由急求救！鄉民推1牌

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

Omicron疫情燒進本土，國人也紛紛搶打第3劑疫苗，然而有部分民眾因身體、觀念等緣故，至今仍未接種，就有網友在公司調查時，報出0劑成為全辦公室焦點，於是急忙求救「若真的必須打兩劑，哪個組合副作用最少呢？」

「公司在調查疫苗施打怎麼辦？」一名網友在PTT發文求助，一早進公司，每個人都被詢問打了幾劑疫苗，當他報出0劑時，引起周遭同事的側目，「整個單位看起來只剩我1劑都沒打。」

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網友直言，其實不反對打疫苗，但對於後遺症抱持懷疑態度，「而且國內外至今完整施打疫苗者，仍會受突破性感染，所以根本沒所謂保護他人的問題，再者防重症也是對於長者才有意義。」

不過他話鋒一轉，表示若被約談，為了工作也只能硬著頭皮接種，「倘若真的得打兩劑，該選擇哪個組合副作用最少呢？有這方面的八卦嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，鄉民紛紛回應，「怕疫苗有問題，原則上高端是比較安全的」、「高端阿」、「怕職場黑掉就去打啊」、「當然是三高啊」、「我也是因為公司要求才打疫苗的，打高端副作用很小，打針部分按壓會痛而已」、「很棒啊，如果你染疫，公司根本不用負責」。

不過也有不少人認為，如果真的有疑慮就別打，「部門就有2個不打了，約談直接說不相信疫苗」、「公司不能強迫打，只能鼓勵」、「你如果覺得副作用比重症嚴重就別打吧」。