官員建議桃園單獨升三級　261例本土個案地圖曝光！

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情嚴峻，疾管署網站統計「本土病例地理分布圖」，今年共有261例本土個案，其中桃園市有189例。在行政院的跨部會防疫會議中，有官員建議將桃園市單獨升三級，就怕不升級防疫警戒又不禁內用，等到春節過後恐怕會出現比想像中更嚴重的疫情。

▲今年1月全台累計已有261例本土個案。點圖可放大。（圖／取自疾管署網站）

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在疾管署網站統計的「本土病例地理分布圖」中，自2022年1月1日起算，國內目前累計已有261例本土個案，其中桃園市189例、高雄市41例、新北市11例、台北市11例、新竹市5例、新竹縣2例、基隆市1例、台中市1例。

▲桃園大湳市場曾有確診者足跡，相關單位立即進行清消。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

根據《聯合新聞網》報導，行政院近期密集舉辦行跨部會防疫會議，曾有官員在會議中建議讓疫情熱區桃園市單獨升三級，但行政院、指揮中心皆希望讓民眾正常過年，態度保留，讓部分官員十分憂心，就怕不升級防疫警戒也不禁內用，等到春節過後，全國恐怕會面臨比想像中更嚴重的疫情。

▼▲桃園確診者最新足跡。（圖／記者楊淑媛翻攝）

不過，關於是否讓桃園市升三級一事，指揮官陳時中曾在22日的記者會上回應，針對廣泛多點的社區群聚當然不得不升，可是現在並沒有，目前還是可追溯的感染源所引發的群聚，會進一步觀察對社區的影響。

考量到春節假期將近，陳時中表示，現階段沒有打算禁止人流移動，但會進行滾動式檢討；而關於台灣的疫情，目前仍朝清零目標努力，就算未來不見得能夠清零，也會改變醫療後送、居隔檢疫等方式，每個政策都會仔細評估規劃，在社會可以接受的前提下逐步進行。