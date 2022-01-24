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點名「這行業」高風險首當其衝　醫：有呼吸道症狀就快篩

記者陳俊宏／綜合報導

台大感染科前醫師林氏璧表示，飯店業接觸人員眾多，若疫情升溫是首當其衝的高風險，特別是過年期間很多旅客南來北往，工作人員只要有呼吸道症狀或任何風吹草動，特別是短時間內有兩人以上，都該做快篩。

23日新增52例本土確診，林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，高科大生還有新住民算是找到感染源，但又傳台北、宜蘭飯店業接連兩位確診，還找不到感染源，實在有多點開花之感。

林氏璧說，「我個人是覺得，應該是已經進入社區了。現在真的可能是社區哪裡傳出案例都不奇怪了，再經過過年的人流大移動之後，應該更是如此。」

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▼林氏璧說，飯店業人員只要有呼吸道症狀或任何風吹草動，都該做快篩。（圖／資料照／記者吳奕靖翻攝）

▲▼澎湖快篩。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林氏璧認為，飯店業接觸人員眾多，若疫情升溫是首當其衝的高風險，特別是過年期間很多旅客南來北往，這段時間要開始特別重視工作人員的健康管理，不是只量體溫沒發燒就好了，只要有呼吸道症狀或任何風吹草動，特別是短時間內有兩人以上，都該做快篩。

林氏璧提醒，且就算打完2劑、3劑疫苗，對Omicron都還是可以突破性感染，不可因為有打完疫苗就有錯誤安全感；第3劑打完，7天保護力就會上來，會讓你防住院重症死亡的效果更上一層樓，「再說一次，50歲以上年前快打第3劑，1劑、2劑沒打的當然也要打，打個疫苗好過年！」

林氏璧呼籲，若你很焦慮，其實不管國家怎麼規定，你可以自行進入第三級警戒，回到去年5月的防疫強度，你可以自行不去餐廳內用，減少出入人多的場所，「當然你疫苗都打好打滿了，保持原本活動，我也不反對，請記得簡訊實聯制一定要順手掃一下喔。」

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