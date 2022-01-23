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認養新北「虎斑貓」送油畫享好禮　福虎生風平安一整年

▲新北「虎斑貓」認養送油畫享好禮 福虎生風平安一整年。（圖／新北市動保處提供）

▲認養新北「虎斑貓」送油畫享好禮。市府副發言人戴湘儀（左）、知名藝人米可白（右）。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處於20日在毛寶貝生命教育園區舉辦「福虎生風-虎貓特輯」開展活動，市府副發言人戴湘儀、知名藝人米可白及插畫名家「人生好難，隨便畫就好」現場以虎主題，為動物之家5隻老、殘、疾虎斑貓咪作畫，認養這5隻貓咪者將可以把畫作帶回家。動保處表示，新北市各公立動物之家認養貓咪不僅可以得到大寵包，還有機會拿到整年份飼料。

為迎接福虎年到來，動保處特別規劃貓咪畫作展覽，以虎同科虎斑貓為主角。台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳特別手寫「虎賜平安、福虎生風、虎哩健康」3幅春聯致贈動物之家，市府副發言人戴湘儀和插畫名家「人生好難，隨便畫就好」為5隻不易認養出去老、殘、疾虎斑貓繪製貓像。

▲新北「虎斑貓」認養送油畫享好禮 福虎生風平安一整年。（圖／新北市動保處提供）

▲1月20日在毛寶貝生命教育園區舉辦「福虎生風-虎貓特輯」。

戴湘儀表示，自己平常就很關心毛寶貝相關議題，尤其長照動物更需要大家關心和愛護，這次她特別找插畫家莉莉子等藝術界朋友，提供動物之家高齡和殘疾貓犬畫像送給認養人。藝人米可白在板橋動物之家擔任志工，她提供她照顧愛犬錢錢的媽媽經，也分享每一隻虎斑貓背後故事。

新北市8間動物之家老年或殘疾貓咪數計有22隻，大多是救援入所，部分貓咪進來時已癱瘓或罹患疾病，虎斑貓「銀狐」因當初民眾發現牠倒在路邊，虛弱多病，經救援入所，經板橋動物之家獸醫及動保員悉心照料，才恢復健康、毛色亮麗，由於全身銀色毛髮非常漂亮，但因身患貓愛滋，亟需有愛心民眾認養。

▲新北「虎斑貓」認養送油畫享好禮 福虎生風平安一整年。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市府副發言人戴湘儀彩繪對象是隻後癱貓「乖乖」。

動保處推行「虎年認養虎斑貓享好禮」活動，即日起認養高齡犬、身患殘疾或久居動物之家貓咪，可享有1年份飼料、認養貓咪畫像、醫療或提供輔具等服務，若有認養相關問題，也歡迎來電動保處詢問或關注動保處官網訊息及臉書。歡迎民眾至官網查詢「新北市政府動物保護防疫處」認養資訊。

▲新北「虎斑貓」認養送油畫享好禮 福虎生風平安一整年。（圖／新北市動保處提供）

▲台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳及插畫名家「人生好難，隨便畫就好」。

▲新北「虎斑貓」認養送油畫享好禮 福虎生風平安一整年。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處在活動現場揮毫書寫春聯。

▲新北「虎斑貓」認養送油畫享好禮 福虎生風平安一整年。（圖／新北市動保處提供）

▲藝人米可白（右）一同於現場繪製可愛的虎年春聯。

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