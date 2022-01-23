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快訊／備戰！侯友宜「徵用」防疫旅館　啟動輕症分流

▲▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

Omicron變異株以驚人的速度傳播，為避免壓垮醫療量能，新北市長侯友宜快速盤點轄內防疫旅館量能，徵用泰山區防疫旅館設置「集中檢疫中心」，1月23日啟動，將可即刻提供168間房的收治量能。

侯友宜表示，春節檢疫期間大量國人返台過節，轄內防疫旅館訂房踴躍，然而近一週以來面臨境外移入確診者快速攀升，本土個案也持續增加，考量Omicron變異株的傳染力強、潛伏期短，無症狀或輕症比例高，加速預先整備「集中檢疫中心」優先做為收治無症狀及輕症個案使用，以避免醫院量能承載過大壓力。

新北市衛生局表示，集中檢疫中心設有醫療組，由輔大醫院專業醫護團隊進駐，後勤組則由飯店的團隊負責入住、食宿、提供物資及環境衛生等事項，安全組則由新北市警察局及保安警察大隊負責安全檢查及戒護等工作。

泰山集中檢疫中心內設置「遠距數位關懷中心2.0」，安置於集中檢疫中心民眾入住後只要下載「新北i-care健康雲」app，完成註冊帳號、填寫問卷，透過房內具藍芽功能血氧機，就能即時將血氧等生理數據上傳到遠距關懷中心，經由紅、黃、綠燈的預警辨識，讓醫護人員功能即時掌握住民的健康狀況，同時還能透過app留言、視訊即時溝通，照護住民的健康。

侯友宜今日視察集中檢疫中心的整備工作，特別感謝防疫旅館業者及原訂房住宿檢疫民眾的大力支持與配合，讓新北集中檢疫中心能快速設置完成，提供收治無症狀或輕症個案，讓確診者有更好的收入安置處所，及時給予適切的醫療服務，同時舒緩確診個案湧入醫院的壓力，讓醫療體系能更專注重症個案照護。

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