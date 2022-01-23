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22個暖心新北故事　陳清貴《方寸間最美的人》新書分享會

▲22個暖心新北故事 陳清貴《方寸間最美的人》新書分享會。（圖／新北市立圖書館提供）

▲陳清貴《方寸間最美的人》新書分享會。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

22個暖心故事，紀錄新北最美的風景！歲末最溫暖的新書分享會「方寸間最美的人」22日上午於新北市立圖書館登場，作者陳清貴與名詩人路寒袖、新北市社會局長張錦麗、以及書中人物均特別出席為新書加溫，和大家分享新北市方寸間最動人的故事，讓大家都能感受到這份溫暖。

歲末年終，是感恩的季節，甫於日前出版的「方寸間最美的人」，首場新書發表會今(22)日在新北市立圖書館舉辧，曾當過記者和省議員秘書、現服務於新北市政府社會局的作者陳清貴，將其11年來為弱勢福利奔走的所見所聞，擷取其中22個動人故事，撰寫成《方寸間最美的人》一書，透過文字紀錄和大家分享新北市最溫暖的人心。

▲22個暖心新北故事 陳清貴《方寸間最美的人》新書分享會。（圖／新北市立圖書館提供）

▲三峽普賢寺住持釋宗道法師看到書中自閉症小畫家魏廷亘在困頓的環境中，仍不放棄對藝術的執著。

《方寸間最美的人》作者陳清貴說，美和善是一條最值得堅持的路，22位故事人物中，最讓他感動的是來自新莊，媲美台東「愛心菜販」陳樹菊的葉勝子阿嬤，葉勝子阿嬤撿拾資源回收物，回收一支支寶特瓶，綑綁一疊疊舊報紙，甚至連手指頭都變形，自己省吃儉用，卻捐出上百萬元的復康巴士；葉勝子阿嬤又存了6年的積蓄，即將再捐贈一輛復康巴士，完成她的第二個心願。

三峽普賢寺住持釋宗道法師表示，自己本身就讀師大美術系，知道創作本身就是一條不易的路，他看到書中魏廷亘在困頓的環境中，仍不放棄對藝術的執著，當場宣布要捐助20萬元資助魏廷亘，鼓勵他持續創作下去。前新北市政府秘書長許育寧也表示，魏廷亘曾榮獲第18屆文薈獎首獎，預計農曆年後將為魏廷亘舉辦一個小小個展，讓外界看見他的才華。

新北市立圖書館王錦華館長表示，由遠景出版社發行的《方寸間最美的人》，記錄了新北市最溫暖的城市溫度，有持續11年捐贈2千萬元行善的「無名氏」；有從事資源回收卻捐贈復康巴士的阿嬤；有歷經八仙塵爆「截」後餘生的勇者；有自閉症小畫家；還有離鄉背井來臺打拼的新住民，因為有許許多多的人，投入溫暖的愛，創造出充滿人情味的新北市。

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