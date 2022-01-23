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深夜摸黑打獵誤觸電網　花蓮獵人遭電擊送醫不治

▲▼潘姓男子與友人深夜上山打獵，誤觸柚子園防禦山豬的電網，遭電擊倒地送醫不治。（圖／鳳林分局提供，下同）

潘姓男子與友人深夜上山打獵，誤觸柚子園防禦山豬的電網，遭電擊倒地送醫不治。（圖／鳳林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗鄉鶴岡村山區一果園主人因防範山豬破壞農作物，日前委託友人在架設電網，不料23日但凌晨竟有原住民獵人上山打獵時，其中2人誤觸電網，造成41歲潘姓男子送醫急救仍不治，果園主人因此吃上官司，被警方依過失致死罪嫌偵辦。

花蓮鳳林警分局瑞穗分駐所23日凌晨1時40分接到由119轉報110協助OHCA病患。

▲▼潘姓男子與友人深夜上山打獵，誤觸柚子園防禦山豬的電網，遭電擊倒地送醫不治。（圖／鳳林分局提供，下同）

警方表示，報案人黃男稱與死者潘男為朋友關係，22日夜間搭車由潘男駕駛自小貨車另載王男及詹男2名朋友計4人，一同至鶴岡村產業道路勘查獵山豬的陷阱。

報案人黃姓男子表示，打獵途中看到疑似山羌獵物，大夥停車下車追捕獵物，黃男誤觸鐵絲電網後彈開大喊有電，而潘男欲將電網的電瓶插頭移除時也遭電擊，大叫一聲即向後倒地，黃男與另2名朋友見潘男當下呼吸急促，隨即由王男駕駛該車載所有人，由黃男對潘男實施CPR一路到瑞穗消防分隊，救護車緊急載至玉里慈濟醫院急救，於今日凌晨1時許宣告不治死亡，全案依意外死亡案件，報請檢察官相驗。

警方現場調查了解，電瓶12V及鐵絲網放置人楊男受地主委託於案發柚子園內放置高壓電阻器一組，並有設置警告標語，設置目的為防止山豬破壞柚子園，

經警方訪查通知果園主人及楊姓男子到案說明與事實相符，警方已扣押逆電器裝置，全案依過致死罪偵辦。

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