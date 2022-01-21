他開車「撞電塔」1萬伏特貫穿全身　親曝換臉感受：戴別人的臉生活

▲美國退役軍人杭特（Mitch Hunter）車禍撞上高壓電塔，臉部重建橫重拾自信。（圖／翻攝TikTok@mitch.hunter）

記者吳美依／綜合報導

美國退役軍人杭特（Mitch Hunter）車禍撞上高壓電塔，遭1萬伏特電擊、貫穿全身，不僅嚴重毀容，失去左腿及右手2根手指，甚至失去部分記憶。他之後接受多次臉部重建手術，逐漸回歸正常生活，但仍坦言自己就像「戴著別人的臉」一樣，「這是捐贈者的臉，還有捐贈者的鬍子、毛囊及皮膚。」

《鏡報》等外媒報導，2001年，杭特在千鈞一髮之際推開同車女伴，獨自承受電擊，遭遇難以想像的痛苦。21歲的他利用右腿及背部，接受大面積自體皮膚移植，但直到妻子懷孕後，才進行臉部重建手術，替換鼻子及嘴唇等部位，重新連接臉部肌肉及神經。此手術由30名醫師動刀，耗費14小時才順利完成。

▲杭特在妻子懷孕後，決心接受臉部移植手術。（圖／翻攝TikTok@mitch.hunter）

杭特非常擔心孩子害怕自己的容貌，所以才決心「換臉」。他坦言，術前經常被別人議論，或者用異樣眼光看待，如今終於能夠放心走入人群。

杭特如今定居印第安那州，成為3個孩子的父親，他經常在TikTok上分享自己的經驗，希望能夠替臉部移植患者去除汙名。

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