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花蓮獵人誤觸「果園電網」1人被電死　檢方依過失致死送辦

▲▼馬來西亞16歲少年在幫朋友打掃咖啡店時，觸電身亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲花蓮4名獵人打獵，其中1人誤觸電網遭到電死。（圖／取自免費圖庫pixabay）

中央社記者李先鳳花蓮縣23日電

花蓮瑞穗鄉41歲潘姓男子昨天深夜與3名友人上山打獵，誤闖架設電網的果園，其中黃男觸電受傷，潘男想關掉電源，卻不慎觸電昏迷，經緊急送醫不治，詳細事故原因檢警釐清。

花蓮縣警察局鳳林警分局表示，瑞穗分駐所於今天凌晨1時許接到由119轉報協助病患OHCA（到醫院前心肺功能停止）案件，立即派遣員警前往處理。經查報案人黃男與潘男為朋友關係，昨天夜間由潘男駕駛自小貨車載黃姓、王姓、詹姓友人共4人一起至鶴岡村產業道路勘查獵山豬的陷阱。

途中看到疑似獵物山羌，停車後下車追捕獵物，黃男誤觸鐵絲電網後彈開大喊有電，潘男欲將電網的電瓶插頭移除時遭觸電，大叫一聲即向後倒地。

同行3人見潘男當下呼吸急促，隨即由王男駕駛小貨車載著所有人，由黃男對潘男實施CPR心肺復甦術一路到瑞穗消防分隊，由救護車緊急載至玉里慈濟醫院急救，但因傷重不治。

警方調查，案發現場柚子園為楊姓男子的私人土地，為了防止山豬等動物破壞果園，因此設置電瓶12V、鐵絲網、高壓電阻器，並設有警告標語，果園距離產業道路有一段距離，一般人很難進入。警方已報請檢察官相驗並扣押逆電器裝置，全案將依過失致死罪偵辦。

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