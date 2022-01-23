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社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝！紅牌重機自撞分隔島　騎士拋飛險遭指示牌削頭

記者陳凱力／新竹報導

新竹市西濱路段今日上午發生一起騎士自撞事故，一名紅牌重機騎士疑似因車速過快，在過彎處失控自撞，監視器拍下自撞瞬間，只見機車撞上分隔島後騎士被拋飛，撞上指示牌後重摔落地，整個人軟綿綿的趴倒在地，畫面令人怵目驚心。

▲紅牌重機過彎自撞分隔島　監視器拍下二度重擊超痛瞬間。（圖／翻攝網路）

▲對向監視器拍下重機自撞過程，只見騎士撞向分隔島後臉部再朝指示牌撲去，非常恐怖。（圖／翻攝網路，下同）

23日上午11時許，位於西濱路一段，一名紅牌重機疑似車速過快，在過彎處失控自撞分隔島，當時對向的監視器剛好拍下整個過程，隨後影片也快速在網路流傳。

畫面中只見騎士在過彎處先失控撞分隔島，車身傾斜後騎士也跟著掉落出來，但更慘的是當時撞擊的安全島處剛好矗立了一隻告示牌，騎士閃避不及，臉部直接迎向指示牌用力拍撞過去，過程幾乎是一瞬間，再回神只見騎士已經翻過分隔島，兩腿像麵條一癱在地面一動也不動。

附近的居民見狀趕緊通報119與警方，還好，騎士福大命大，119人員到場時他的意識還是清醒的，送醫後初步診斷雖有多處骨折但無生命危險，至於其他傷勢仍待進一步檢查。

▲紅牌重機過彎自撞分隔島　監視器拍下二度重擊超痛瞬間。（圖／翻攝網路）

▲▼騎士撞上分隔島後整個人傾斜調出，臉朝指示牌迎面撞上，最後軟趴趴倒在地上，讓人捏了一把冷汗。

▲紅牌重機過彎自撞分隔島　監視器拍下二度重擊超痛瞬間。（圖／翻攝網路）

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