快訊／北市公布亞旭移工足跡！　曾去台北車站、NET、馬尼拉辦事處

記者袁茵／台北報導

指揮中心23日宣布，國內新增52例確診，其中有4例在台北市，分別為北投區1例、士林區3例。台北市政府23日公布曾經去西堤用餐的桃園亞旭移工（案18220）、案18278、案18280足跡，包括曾經在台北車站、中山區NET民權一店、馬尼拉經濟文化辦事處。

桃園西堤群聚案延燒至桃園亞旭電子，因為2名亞旭移工（案18219、案18220）9日前往西堤用餐，但卻沒有落實實聯制，並且沒在第一時間告知有到餐廳用餐，造成其他人也染疫。

▼北市確診個案足跡。（圖／北市府提供）