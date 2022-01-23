過年不開接種站！柯文哲：25日加開量能「只剩BNT」　民眾別挑三揀四

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記者袁茵／台北報導

中央於過年期間7天暫停接種疫苗服務，但台北市長柯文哲22日表示，考慮初四（2月4日）後恢復接種，使指揮中心指揮官陳時中23日回應，不如這週快打比較重要。對此，柯文哲也於23日改口，認為台灣人不喜歡過年去醫院，所以會從1月25日開始加開施打量能，也呼籲民眾「不要挑三揀四」，莫德納幾乎都沒了，只剩下BNT疫苗。

台北市政府23日召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持。柯文哲表示，本來過年期間要開放打疫苗，但因為不符合台灣人文化，台灣人不喜歡在過年期間去醫院，所以24日會想辦法把中央發下來的疫苗盡量打完，目前已經預約24萬，想辦法動員醫療量能，從25日開始加開施打能量，但至於如何打，要等到24日才能對外公布。

柯文哲提及，過年期間是活動最頻繁的時刻，寧可在過年前打，不要拖到過年後打，所以24日下午會告訴外界，如何把台北市剩下可挪用疫苗在過年前打完，但「我查過了，我們莫德納幾乎沒有了，剩下幾乎都是BNT，但醫學上沒理由比較偏好莫德納，我覺得兩個都差不多，副作用差不多，效果也差不多！請市民朋友不要挑三揀四，有得打就好了。」

柯文哲強調，打疫苗還是有保護作用，從科學數據來看，有打疫苗總比沒打疫苗好。