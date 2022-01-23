桃機前進指揮所最快28日解編！　陳時中：防疫量能拉回遠雄園區

▲指揮中心表示，桃機前進指揮所預計最快28日解編，會將量能放到遠雄自貿園區。（圖／指揮中心提供）

記者許維寧／台北報導

國內確診案例連環爆，中央流行疫情指揮中心今天（1/23）召開例行記者會，亞旭電腦昨日擴大採檢2000人，今天公布桃園再增32人確診，其中30例與遠雄自貿園區有關，目前該園區已有100人染疫。指揮官陳時中表示，若桃機疫情沒有再出現變數，預計最快1月28日會解除前進指揮所編制，將量能拉回遠雄自貿園區。

根據指揮中心表示，亞旭案源頭為案18220移工，1/9到西堤用餐未掃實聯制，也沒有病識或警覺，直到1/21採檢驗出陽性，但病毒已在社區擴散。指揮中心昨宣布將前進指揮所移師遠雄自貿園區，同樣由醫福會執行長王必勝與勞動部合力執行採檢任務，相關疫調則由桃園市衛生局負責，希望由外而內作為防堵疫情。

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陳時中說明，接下來一星期要求遠雄自貿園區，除了加值園區外，所有工作人員星期一都要進行PCR採檢，約略為4500人；週二原來居家隔離的員工將進行二次採檢，約略有3000人進行PCR，同一天會對其家人家發快篩試劑。並以家用快篩取代隔離，但還要看週一週二的採檢狀況，才能滾動檢討未來措施。

陳時中也說，桃機群聚事件於1月4日啟動前進指揮所，目前疫情沒有擴大情況、已經獲得控制。航班落地採檢也已經相對順暢，將觀察至1月28日，若無特殊狀況桃機前進指揮所將解編，會將防疫量能拉到遠雄經貿園區。

