1922更新旅外國人接種資訊　莊人祥：第21期開放預約第三劑　

▲指揮中心1/23記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許維寧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今天（1/23）下午召開例行記者會，發言人莊人祥表示，目前1922平台是針對第三劑接種預約，但指揮中心網站仍設有新冠肺炎接種專區，可共民眾預約第一劑和第二劑。此外，若有民眾已於國外接種過疫苗，近日系統也會將資訊匯入，21期將會開放上述返台國人預約第三劑接種。

指揮中心發言人莊人祥表示，有部分國人已經在國外接種過一劑或兩劑疫苗，回國後可在國內衛生所登錄接種資料，先前預約系統還沒將相關資料匯入，所以上述狀況的民眾最近還無法接種，但21期開始會將資料納入資料庫中，只要兩劑間隔超過12週，就會符合21期接種資格，1月26日至1月28日開放21期預約，預約後2月7日至2月13日開始接種。

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另外，莊人祥也說，也有民眾詢問第一劑、第二劑現在是否可預約。民眾可到新冠肺炎接種專區，民眾可選擇新冠肺炎疫苗，點入後就可以看到接種疫苗院所等分佈地圖，民眾也可以點選相關縣市，網站會提供隨到隨打資訊。

莊人祥也談到，指揮中心也有建立縣市院所接種資訊，內有每個縣市第一劑、第二劑和追加劑相關資訊，衛生局會建立相關連結，民眾也可以上去查詢。

