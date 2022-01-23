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高雄港群聚15人確診！　陳時中：大部分都在工作場域感染

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中表示，高雄港15例大部分都在工作場域傳染。（圖／指揮中心提供，下同）

記者許展溢／台北報導

高雄市爆發港埠群聚，再增15例，市府緊急擴大匡列採檢，採檢行動仍持續進行中，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23日）表示，最大部分都是工作場域，互相感染。

陳時中說，15例中，占最大部分都是工作場域相關染疫，其中有一位大學生是回到台北傳染給媽媽，相關足跡和案18156、18186有相當程度重疊，預判上可能是接觸傳染，案18306是比較不知道的區域，但也有查到有跟工作人員接觸，相對來源被釐清。

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陳時中表示，另外有個父親他們去看病，診所3人確診，目前其他相關匡列沒有陽性，但兒子增加一個案例18444，診所部分，高雄積極就時間足跡資料庫、症狀都有做相關情報蒐集，決定匡列採檢範圍。

▲▼案18155(高雄港)調查及防治作為。（圖／指揮中心提供）

▲▼案18155(高雄港)調查及防治作為，及個案關聯圖。

▲▼案18155(高雄港)確診各案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

陳時中接著說明，案18350一樣是工作場域染疫，家裡有5位親密接觸者確診，案18351是另外一個公司，衍生18366、18371，紅色的區域裡面染疫相對多，有一間公司增加4人，案18367從18251相對的有接觸者傳染，比較特殊的是18399，跟18211公司員工跟18399是親戚關係，18399也是知道這樣的消息自己去快篩，結果陽性。

陳時中提到，碼頭設6處篩檢站、社區設2處，不管警政、實聯制足跡、健保就醫等資料都已清查，希望能盡早把可能染疫者盡早找出。

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