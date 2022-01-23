　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／默沙東新冠口服藥來了！　第一批預計明清晨抵台

▲▼默克藥廠（默沙東，Merck）研發的新冠肺炎口服藥莫奈拉韋（molnupiravir）。（圖／路透）

▲默克藥廠（默沙東，Merck）研發的新冠肺炎口服藥莫奈拉韋（molnupiravir）。（圖／路透）

記者杜冠霖、陶本和／綜合報導

本土新冠疫情拉警報，食品藥物管理署11日證實默沙東新冠口服藥物「莫納皮拉韋」（molnupiravir）通過緊急使用授權EUA審查；而載第一批COVID-19 默沙東口服抗病毒藥物貨飛機稍早起飛了，預計1／24(一)清晨4:50分抵達台灣桃園機場。

指揮中心去年11月與默沙東簽約採購1萬人份。負責載運第一批COVID-19 默沙東口服抗病毒藥物貨飛機13：29分自美國芝加哥起飛，預計1／24(一)清晨4：50分抵達台灣桃園機場，因為美國5G頻寬干擾，改了兩次航班。

據指出，這波病毒幾乎無症狀居多，因此多數送往加強版集中檢疫所，國內口服治療藥物充足，對比鄰近的新加坡單日萬人確診、韓國七千人、日本近五萬人確診，台灣有效延緩病毒擴散，國內醫療量能是足夠的。

目前國內新冠藥物庫存包含：瑞德西韋、單株抗體庫存約一萬五千多人份。在口服新藥則有：默克Molnupiravir 採購五千多人份，部分預計明日抵台；輝瑞Paxlovid採購二萬人份，其中部分預計28日前抵台。

►煮飯最強秘密武器

ET快訊
快訊／台中銀分行員工同住家人染疫　明暫停營業
莫德納幾乎沒了！　柯文哲：「只剩BNT」別挑三揀四
快訊／林姿妙宣布：停辦「歡樂宜蘭年」
快訊／宜蘭再+1！長榮鳳凰男櫃台「女友確診」　Ct值僅14
快訊／高雄已42例　陳其邁坦言：已傳染到第二波
快訊／鴻海子公司17人確診！　即起停工
快訊／北市+4本土！　3人住士林、1人北投
LIVE／北市+4！　柯文哲開記者會說明
陳時中：維持加強版二級警戒　滾動式檢討
台南市新增5足跡　3家名店公布
快訊／蘆洲男病毒量高　侯友宜：跟圓山確診者「同桌共餐」
快訊／桃園確診「宜蘭足跡公布」　清水地熱、羅東夜市
快訊／桃園增32例　「新增8公司」員工確診
快訊／長榮鳳凰酒店男櫃台確診！　足跡到過客運、超商、喜互惠
快訊／高雄爆量足跡曝！　好市多、漢神巨蛋、IKEA
第21期1/26開放預約第三劑　2/7起施打
LIVE／桃園今增32例　鄭文燦最新說明
快訊／蘆洲男確診Ct值19　4人聚餐完隔天喉嚨痛
快訊／新竹大量足跡公布！　遍布多家超商
快訊／圓山女廚師哥、友人足跡曝光　星巴克、瓦城

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／北市公布3確診足跡！曾去2間麥當勞　皇池溫泉御膳館、全聯

過年不開接種站！柯文哲：25日加開量能「只剩BNT」　民眾別挑三揀四

蘇貞昌領軍視察指揮中心　陳時中啟動保全醫療五大措施

快訊／房仲1家3口住士林　圓山飯店廚師職場快篩531人、353陰性

快訊／蘆洲男病毒量高　侯友宜證實：跟圓山確診者「同桌共餐」

LIVE／北市+4！圓山飯店廚師一家感染源不明　柯文哲開記者會說明

快訊／蘆洲男確診Ct值19　4人聚餐完隔天喉嚨痛

長治鄉長高調秀尾牙餐會照片　民眾驚見鍾佳濱坐台下沒戴口罩

快訊／圓山女廚師哥、友人「病毒量高」　足跡曝光：星巴克、瓦城

快訊／默沙東新冠口服藥來了！　第一批預計明清晨抵台

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

MAMAMOO頌樂飆高音唱《Let It Go》　《兩天一夜》成員爆揍吉祥物...頭罩掀開嚇瘋

耍帥一口氣乾滿杯伏特加　新北古拉格斯到廁所爆吐

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

桃園一夜篩出63陽性！遠雄自貿港區「至少萬人採撿」

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

快訊／北市公布3確診足跡！曾去2間麥當勞　皇池溫泉御膳館、全聯

過年不開接種站！柯文哲：25日加開量能「只剩BNT」　民眾別挑三揀四

蘇貞昌領軍視察指揮中心　陳時中啟動保全醫療五大措施

快訊／房仲1家3口住士林　圓山飯店廚師職場快篩531人、353陰性

快訊／蘆洲男病毒量高　侯友宜證實：跟圓山確診者「同桌共餐」

LIVE／北市+4！圓山飯店廚師一家感染源不明　柯文哲開記者會說明

快訊／蘆洲男確診Ct值19　4人聚餐完隔天喉嚨痛

長治鄉長高調秀尾牙餐會照片　民眾驚見鍾佳濱坐台下沒戴口罩

快訊／圓山女廚師哥、友人「病毒量高」　足跡曝光：星巴克、瓦城

快訊／默沙東新冠口服藥來了！　第一批預計明清晨抵台

快訊／北市公布3確診足跡！曾去2間麥當勞　皇池溫泉御膳館、全聯

快訊／台中銀桃園南崁分行行員同住家人染疫　1／24暫停營業！

快訊／疫情延燒！高雄台鋁生活商場宣布：C區美食街今營業至14：00

新增確診數回落　大陸國家衛健委：過早解封「易反彈」

社會科記憶性背誦題目降低　試考生認為「難易適中」

房仲沒說！付斡旋後…發現是「露台外推加蓋」　可退？專家回應了

過年不開接種站！柯文哲：25日加開量能「只剩BNT」　民眾別挑三揀四

77老大曝大吵廠商拍桌閃人！　被酸民找碴沒在怕：直球對決　

長榮鳳凰酒店1員工確診+外來足跡　林姿妙宣布歡樂宜蘭年停辦

蘇貞昌領軍視察指揮中心　陳時中啟動保全醫療五大措施

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

政治熱門新聞

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

快訊／蘆洲爆確診「曾到台北用餐」　衛生局緊急疫調

快訊／亞旭中和廠隱匿支援桃園　新北急匡414人PCR結果出爐

LIVE／春節前疫情南北齊發　蘇貞昌赴疫情指揮中心

南港房仲、圓山飯店廚師是一家人　黃珊珊憂感染源不明

快訊／圓山女廚師哥、友人「病毒量高」　足跡曝光：星巴克、瓦城

北市確診+3　北市15：30召開記者會

蘇貞昌視察指揮中心「不升三級」原因曝光

蘇貞昌視察指揮中心　「國人戒慎不必恐懼」

快訊／北市Ct值10家庭主婦足跡曝光　曾到訪內湖好市多

快訊／默沙東新冠口服藥來了！　第一批預計明清晨抵台

快訊／蘆洲男確診Ct值19　4人聚餐完隔天喉嚨痛

快訊／新北公布確診足跡　板橋高鐵站、捷運西門、永寧、土城醫院

中央疫情圖表「桃園跟雙北一樣慘」　她開酸了

更多熱門

相關新聞

即／礁溪五星飯店男櫃台確診「女友發燒」！

即／礁溪五星飯店男櫃台確診「女友發燒」！

LIVE／台北圓山、宜蘭五星飯店員工皆傳確診　陳時中最新說明

LIVE／台北圓山、宜蘭五星飯店員工皆傳確診　陳時中最新說明

即／鴻佰4確診生活圈在新竹　1200人急篩檢

即／鴻佰4確診生活圈在新竹　1200人急篩檢

蘇貞昌視察指揮中心　「國人戒慎不必恐懼」

蘇貞昌視察指揮中心　「國人戒慎不必恐懼」

北京本土+9例　餐廳爆群聚

北京本土+9例　餐廳爆群聚

關鍵字：

默沙東新冠疫情指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今增52例本土！另增37例境外移入

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

澎恰恰亮存摺「已賺3000萬」！債主正面槓上

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

泌尿醫警告：4種水別喝「放過夜細菌暴長」！

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

板橋挖到「5000年巨大古木」！學者揭重要價值

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事：升四級也沒用

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

獨／咪妃結婚了！　熱戀3月閃嫁型男老公

陳嘉玲的小朋友長大了！謝盈萱曝「俗女寶寶」近況

更多

最夯影音

更多
耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了
朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面