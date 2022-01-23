快訊／默沙東新冠口服藥來了！　第一批預計明清晨抵台

▲默克藥廠（默沙東，Merck）研發的新冠肺炎口服藥莫奈拉韋（molnupiravir）。（圖／路透）



記者杜冠霖、陶本和／綜合報導

本土新冠疫情拉警報，食品藥物管理署11日證實默沙東新冠口服藥物「莫納皮拉韋」（molnupiravir）通過緊急使用授權EUA審查；而載第一批COVID-19 默沙東口服抗病毒藥物貨飛機稍早起飛了，預計1／24(一)清晨4:50分抵達台灣桃園機場。

指揮中心去年11月與默沙東簽約採購1萬人份。負責載運第一批COVID-19 默沙東口服抗病毒藥物貨飛機13：29分自美國芝加哥起飛，預計1／24(一)清晨4：50分抵達台灣桃園機場，因為美國5G頻寬干擾，改了兩次航班。

據指出，這波病毒幾乎無症狀居多，因此多數送往加強版集中檢疫所，國內口服治療藥物充足，對比鄰近的新加坡單日萬人確診、韓國七千人、日本近五萬人確診，台灣有效延緩病毒擴散，國內醫療量能是足夠的。

目前國內新冠藥物庫存包含：瑞德西韋、單株抗體庫存約一萬五千多人份。在口服新藥則有：默克Molnupiravir 採購五千多人份，部分預計明日抵台；輝瑞Paxlovid採購二萬人份，其中部分預計28日前抵台。