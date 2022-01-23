台東打造友善環境！太平溪步道全線通行 　持續串聯環狀步道

▲太平溪左岸步道全長約8.9公里，除馬偕路堤步道436公尺尚在施工，其餘已開放供居民休憩散步。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東太平溪左岸四號堤防水防道路-馬偕路堤及周邊設施改善工程將完工。太平溪左岸步道設計全長約8.9公里，目前除馬偕路堤步道共436公尺尚在施工中，其餘步道路段已開放供居民休憩散步，待馬偕路堤步道完工開放後，全線開通後，更能提供完整的步道空間，另縣府將持續進行環狀步道的串聯，維護行人安全，更臻完善縣民的休憩空間。

縣長饒慶鈴22日前往現場視察並邀請當地新興里長詹益森與台東市水資源中心維運廠長李雲興參加。饒慶鈴提到，台11線往馬偕醫院為民眾平時看診往返或緊急醫療使用道路，縣府去年起投入縣預算3220萬元辦理改善工程，將該段水防道路抬昇，並增設步道全長436公尺，改善步道鋪面與兩側增設護欄，大幅提升人行安全，也便利附近台東高中及東海國中通學。縣府積極營造步道休閒環境，除太平溪左岸步道外，並增設豐里橋至新豐里橋段全長約1.6公里的小環狀步道、及預定在今年中完成的第一鐵路橋至第二鐵路橋段約4.5公里的中環狀步道，將提供光明里及周邊地區有更完整的環狀步道路線，屆時歡迎民眾多加利用。

▲▼縣長饒慶鈴前往現場視察。

饒慶鈴另表示，縣府治理太平溪改善堤防增設兩岸步道的環河軸帶，且持續建構四通八達的步道，未來將延續至山海鐵馬道、森林公園、卑南大圳親水公園及棒球場，並接通各步道路線點等規劃，形成山環3線友善行人為主的都市休憩空間，將台東最美的自然環境與城市串連，打造以人為本的運動休閒環境，讓大家生活身心都能更健康愉快。

建設處說明，除了馬偕路堤改善外，太平溪左岸的南京排水因緊鄰台東水資源回收中心，於此次設置南京排水分洪箱涵，相信將有助於極端氣候短時強降雨排洪。而太平溪右岸自台11線至鐵馬道第二鐵路橋交會點，全長約5.23公里步道，配合治理防洪分段改善，其中仁義北路段與康樂橋至第一鐵路橋段，長約1.93公里步道預計112年完成後，將大幅提升台東市區的戶外休憩環境。

▲縣府將持續進行環狀步道的串聯，完善縣民的休憩空間。

建設處進一步解釋，除了馬偕路堤改善外，太平溪左岸的南京排水因緊鄰台東水資源回收中心，於此次設置南京排水分洪箱涵，相信將有助於極端氣候短時強降雨排洪。而太平溪右岸自台11線至鐵馬道第二鐵路橋交會點，全長約5.23公里步道，配合治理防洪分段改善，其中仁義北路段與康樂橋至第一鐵路橋段，長約1.93公里步道預計112年完成後，將大幅提升臺東市區的戶外休憩環境。