台東太平溪左岸步道全線通行　

▲太平溪左岸步道將全線通行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦太平溪左岸4號堤防水防道路(馬偕路堤)及周邊設施改善工程將完工，縣長饒慶鈴22日與建設處長許瑞貴率領施工團隊會同視察，並邀請當地新興里長詹益森與台東市水資源中心維運廠長李雲興參加。饒慶鈴表示，太平溪左岸步道設計全長約8.9公里，目前除馬偕路堤步道共436公尺尚在施工中，其餘步道路段已開放供居民休憩散步，待馬偕路堤步道完工開放後，全線開通後，更能提供完整的步道空間，另縣府將持續進行環狀步道的串聯，維護行人安全，更完善縣民的休憩空間。

饒慶鈴提到，台11線往馬偕醫院為民眾平時看診往返或緊急醫療使用道路，縣府去年起投入縣預算3,220萬元辦理改善工程，將該段水防道路抬昇，並增設步道全長436公尺，改善步道鋪面與兩側增設護欄，大幅提升人行安全，也便利附近台東高中及東海國中通學。縣府積極營造步道休閒環境，除太平溪左岸步道外，並增設豐里橋至新豐里橋段全長約1.6公里的小環狀步道、及預定在今年中完成的第1鐵路橋至第2鐵路橋段約4.5公里的中環狀步道，將提供光明里及周邊地區有更完整的環狀步道路線，屆時歡迎民眾多加利用。

建設處說明，除了馬偕路堤改善外，太平溪左岸的南京排水因緊鄰台東水資源回收中心，於此次設置南京排水分洪箱涵，相信將有助於極端氣候短時強降雨排洪。而太平溪右岸自台11線至鐵馬道第2鐵路橋交會點，全長約5.23公里步道，配合治理防洪分段改善，其中仁義北路段與康樂橋至第1鐵路橋段，長約1.93公里步道預計112年完成後，將大幅提升台東市區的戶外休憩環境。