



▲有情侶、夫妻檔在行員吃完尾牙後2天才去用餐，也雙雙確診。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

國內今（16）公布再增10例本土個案、41例境外移入，其中有8人與西堤餐廳相關，6人為1/9用餐顧客，另有2人為西堤工讀生案17774衍生之校園相關個案。為何2天後到店用餐者也遭傳染？前台大感染科醫師林氏璧分析，工讀生「受感染後人傳人」最有可能。

根據指揮中心資料顯示，截至目前，除了行員外，西堤相關感染人數已增至19人，分別為餐廳員工3人、1/7用餐者4人、1/9用餐者7人，另外餐廳工讀生再傳出去給家人及其同學共5人。

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▲案17630相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

為何和聯邦行員差2天去也中鏢？前台大感染科醫師林氏璧在粉專分析，如同部長所說，廁所門把、人與人接觸、空氣飛沫或食物都可能傳播，「但機率上來說應該還是案17774工讀生受感染後，人傳人比較可能。」她於1/9發病，於7日尾牙宴後不久應該已有傳染力，9日顧客用餐時「是她病毒量最高的時候」，病毒留在無生物環境時間不會這麼久，且餐廳理論上會進行清消。

「疫調真的追得很辛苦，Omicron傳播速度快，不到3天就往下一波。」林氏璧憂心地說，桃園市衛生局長王文彥也說，這次不到48小時就產生第二波感染。前線疫調人員辛苦了。

▲西堤中壢中山店爆發群聚感染。（圖／翻攝Google地圖）

對於Omicron潛伏期短的趨勢，林氏璧樂觀地說「也未必不是好事」，根據指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞14日報告，境外移入278例Omicron，幾乎全都可在7天內抓到，其中200人在入境落地採檢或深喉唾液採檢揪出，其餘也都是在防疫旅館或集檢所檢出，並無返家後才確診個案。

林氏璧認為，若台灣能撐過這一關考驗，之後想開放國門時，縮到7天的隔離是較可行的。

他分享日本先前觀察到Omicron潛伏期較短現象，將密切接觸者還有從海外入境者隔離期縮短至10天。根據日本國立傳染病研究所調查確認暴露和發病的113名Omicron確診者，平均潛伏期為2.9天，95%會在7.1天內發病、99%會在9.1天內發病。相較過去對Alpha則為平均潛伏期3.4天，95%會在8.7天內發病、99%在11.9天內發病，明顯變短、快速許多。