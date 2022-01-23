本土疫情大爆發　盧秀燕取消過年宮廟發小紅包行程

▲本土疫情大爆發，盧秀燕「過年宮廟發小紅包取消」。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

本土群聚感染案件大爆發，台中市長盧秀燕今(23)日前往萬和宮視察，以往過年初一、初二，盧秀燕都會到宮廟發送小紅包給民眾拜年，但今天宣布，將取消今年春節宮廟發放小紅包行程，以防疫為優先，避免人潮群聚。

指揮中心22日宣布春節期間宗教場所及宗教集會活動防疫措施，要求民眾與各宗教團體參拜時要落實實聯制、也要停辦廟會、飲食，並禁止政治人物和公職人員跑攤。

盧秀燕說明，往年農曆新年期間，都會安排前往台中市各大宮廟祈福，並發贈應景的市長小紅包，與民眾分享喜氣，但本土疫情大爆發，中央也宣布停辦易聚集擁擠人潮，且難以維持社交距離之宗教集會活動，如繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等活動，台中市配合中央防疫指導原則，決定取消原訂初一、初二春節宮廟發放小紅包行程，降低人潮群聚風險，並預計年後轉發至全市各幼兒園孩童。



此外，因應疫情，台中市政府首創的「宮廟即時看」視訊服務，也將於本週恢復上線，民眾出門參拜前只要進入民政局網站專區，就可以線上查看即時看連線宮廟現場人潮，方便大家分散人流，降低感染風險，有效分散參拜流量，避免人潮群聚，降低病毒傳播風險。