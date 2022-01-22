快訊／圓山飯店證實：1廚師確診　「同事緊急快篩」結果出爐

記者趙蔡州／綜合報導

台北圓山大飯店22日傳出有員工確診。圓山大飯店稍早證實消息，位於地下室西點廚房的廚師上午收到通報，家中有人確診，經主管立刻安排到醫院PCR篩檢後，結果呈現陽性確診，目前已住院治療，有接觸過的同事均進行快篩，所幸均為陰性。

▲圓山大飯店證實有一名廚師確診。（圖／資料照片）

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中央疫情指揮中心22日公布，本土新增82例確診，創下今年單日最高。行政院已召開防疫會議，要求各部會加強防疫措施。

總統蔡英文表示，今天新增82起本土病例，從這波以來的本土案例來分析，3成無症狀，7成輕症，大家戒慎不要恐慌，除了持續提升疫苗覆蓋率、加速醫療整備，為因應即將到來的春節假期，也將全面強化各項防疫措施。

蔡英文指出，關於防疫規劃，即日起，宗教集會場所、大眾運輸運具內全面禁止飲食，也停止辦理遶境、搶頭香等團體宗教活動，同時呼籲餐飲場所應嚴格落實實聯制，各大公共場所落實人流管制、維持社交距離等防疫措施。

有關圓山大飯店同仁確診相關因應說明如下：

本飯店位於地下室西點廚房的廚師上午接獲家人通報，家中有人確診，主管立即安排到醫院進行PCR檢測，呈現陽性，確診並已住院，和他接觸過的同事都已進行快篩，呈現陰性。

本飯店隨即主動通報指揮中心，也同步進行環境全面清消。雖然確診同仁為西點廚房師傅，但為保障客人的健康及權益，已立即通知所有客人此訊息，可取消訂位，如已付費者可全額退款。

目前等候指揮中心的指示進行後續作業。

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