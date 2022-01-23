年假前「全台大變天」時間出爐　冷空氣接力

▲吳德榮說，最新歐洲模式模擬周五20時地面氣壓、12小時累積降雨圖顯示，南海水氣帶來大明顯降雨（上圖左）；時間相同的美國模式模擬顯示，降雨型態有明顯差異（上圖右）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

周五全台大變天！氣象專家吳德榮今天（23日）表示，周五南海低壓所輸送的水氣移入，各地轉有明顯降雨，周六各地仍有雨，下周日小年夜冷空氣南下。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天氣相對緩和，山區及東半部仍有局部短暫飄雨的機率，氣溫回升；周一、周二東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，周一中部亦有局部短暫雨的機率，這波冷空氣很弱，北台略轉涼，中南部白天舒適早晚涼；周三、周四西半部晴時多雲，氣溫漸升，白天舒適早晚涼，東半部仍有局部短暫雨的機率。

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吳德榮分析， 至於周五至下周二（大年初一）的模擬，歐洲模式調整為，周五南海低壓所輸送的水氣移入，各地轉有明顯降雨；周六鋒面挾南海水氣快速通過，各地仍有雨，氣溫逐漸下降；下周日（小年夜）冷空氣南下，北部及東半部有局部短暫雨，氣溫續降，愈晚愈冷；下周一（除夕）、下周二（初一）乾空氣南下，西半部轉晴時多雲，白天有陽光不覺冷，早晚冷，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德說，但美國（GFS）模式模擬，周五、周六南海的水氣大多通過巴士海峽，對陸地影響小，下周日到下周二的模擬差異也很大，顯示各國模式模擬的不確定性很大，應繼續觀察，不宜遽下定論。