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7縣市豪大雨　全台「連下3天」時間曝！過年恐有冷氣團

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，周五至下周日（小年夜）南方雲系移入，天氣不穩定、全台有雨，小年夜至除夕（下周一）有大陸冷氣團影響。

豪雨特報：台東縣

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大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣

中央氣象局今晨對7縣市發布豪大雨特報，鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日蘭嶼地區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、東半部地區（含綠島）、恆春半島及大台北山區亦有局部大雨發生的機率，連日大雨，請慎防坍方及落石。

氣象局說，今清晨鋒面通過，各地仍有短暫陣雨發生的機率，白天各地降雨稍減緩，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫降雨，雨勢會比周六減少許多，中南部平地為多雲的天氣；氣溫方面，白天氣溫稍回升，北部、宜花高溫22至24度，中南部及台東高溫26至29度，各地早晚低溫16至19度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一東北季風增強及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區持續陰雨，鋒面通過時，中南部地區也有局部短暫陣雨，之後則轉為短暫雨的形式，南部平地轉乾、雲量偏多。

氣象局表示，周二、周三持續東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，東半部地區有局部短暫雨，北部地區雨勢較為零星，中南部地區則恢復到多雲到晴；周四東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升，除了東半部地區有局部短暫雨，北部地區、恆春半島及南部山區也有零星降雨的機會，其他地區為多雲到晴。

氣象局指出，周五鋒面接近，水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周六東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區為多雲；下周日（小年夜）至下周二（初一）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▼賈新興分析，周五至下周日全台有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

賈新興22日在臉書表示，周一東北季風增強，周一、周二嘉義以北有局部雨，東半部有雨；周三和周四天氣相對穩定，東半部局部零星雨；周五至下周日南方雲系移入，天氣不穩定、全台有雨，周六雨勢最明顯，其中嘉義以南及花東雨勢大。

賈新興研判，小年夜至除夕（下周一）有大陸冷氣團影響；初二（下周三）至初四（下周五）東北季風影響，北部及東半部有局部零星短暫雨。

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7縣市豪大雨　全台「連下3天」時間曝！過年恐有冷氣團

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