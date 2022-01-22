大雨夜襲7縣市！水彈接力狂炸全台2天　南部少見濕爆「變天時程」

▲水氣不斷移入，大雨夜襲7縣市。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

雨神同行！中央氣象局持續針對東半部7縣市發布「大雨特報」，今天（22日）南方雲系持續影響，各地水氣偏多，北部、東半部地區雨勢明顯，中南部地區也有局部降雨；各地高溫19至22度，低溫約17至19度。預估入夜至明天（23日）清晨鋒面通過，全台仍有短暫陣雨機會，其中南部、東南部地區，尤其是恆春半島容易有局部大雨發生，有短暫強降雨發生。

氣象局預報，明天白天各地降雨稍減緩，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫降雨，雨勢會減少許多，中南部平地為多雲的天氣。氣溫方面，白天氣溫稍回升，北部、宜花高溫22至24度，中南部及台東高溫26至29度，早晚低溫約16至19度。

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今晚9時45分氣象局針對北北基、宜花東、屏東7縣市發布「大雨特報」，今晚至明日基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日大雨，請慎防坍方及落石。

▼紅爆！南方水氣、鋒面接力全台降雨。（圖／中央氣象局、NCDR）

氣象局預計，下周起又有一波東北季風增強，加上華南雲雨區東移影響，北部、東北部天氣轉涼，且持續陰雨，鋒面一天快閃，中南部地區24日（下周一）有局部短暫陣雨，之後則轉為短暫雨的形式，南部平地轉乾，雲量偏多。

「雨怎麼下了那麼久，到底下到什麼時候？」天氣風險公司則分析，20日開始各地轉陰雨，中南部時晴時雨，但在冬天來說也算是少有的多雨。迎風面北海岸到東半部地區更是持續受東北季風、高壓迴流交替帶來的水氣影響，陰雨一周。

天氣風險公司認為近期水氣偏多的原因，和2個天氣系統有關，包括「北方西風帶」（北支槽，極渦）活動位置偏北，沒辦法帶動中國大陸北方乾冷空氣南下到台灣，取而代之的是中國南方的西風系統（南支槽）。另一個是「南支槽」，使華南到台灣附近的中高層大氣吹著西到西南方向的氣流，容易帶動南方水氣北上或東移，讓大氣不穩定，台灣附近較易出現雲多、降雨的現象。

天氣風險公司預估，今晚到明晨各地仍有短暫雨，不排除在海峽南部有些小尺度對流移入，帶來局部較大雨勢或有雷雨的機會，以下為未來一周變天時程：

●1/23（周日）明天隨著北方逐漸有鋒面低壓建立、掠過台灣東移，水氣較多的區域將往東北方向移動，南部天氣將好轉一些，降雨緩和，但仍然有華南、鋒面雲系通過中北部地區，還是有些短暫雨的機會，整體雲量偏多。

●1/24（下周一）新一波華南雲系再度東移，中北部降雨狀況又更頻繁一些，南部也有一點降雨機會，整個華南雲系的影響可持續到1/25（下周二）上半天。

●1/26-1/27（下周三至四）南方水氣較少，西半部天氣好轉，降雨暫告一段落；至於基隆北海岸、東北角、東半部大致仍是東北季風和高壓迴流的迎風面，有雨天氣還會持續好一陣子。

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