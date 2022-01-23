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美前國安顧問：習近平考慮「冬奧後侵台」　緊盯俄烏情勢找時機

▲▼白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。（圖／路透）

▲美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）認為，中國正在密切觀察俄烏衝突情勢，以評估是否在北京冬奧後入侵台灣。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）21日受訪時就表示，美國的對手與敵人正在密切關注拜登總統在俄烏情勢中如何行動，中國領導人習近平如果評估認為值得入侵台灣，將可在短時間內進入通往美國西部的門廊，而威脅到美國國土。他說，習近平正考慮是否在北京冬奧後侵台。

美國總統拜登日前稱俄羅斯可能「小規模」入侵烏克蘭的發言，受到嚴厲批評。歐布萊恩在福斯新聞頻道（Fox News）節目「The Story」受訪時表示，中國領導人習近平正在密切觀注俄烏衝突將會如何發展，如果他推估，即使引起國際動盪也值得入侵台灣的話，中國就有可能打開海上通道，挑戰美國「離中俄最近」的阿拉斯加州。

歐布萊恩說，首先，美國想守住在歐洲的主要國家安全利益，就得捍衛北大西洋公約組織（NATO），不會樂見俄羅斯凌駕於「非北約」盟友，讓北約國家承受更多俄國的壓力。其次，中國也非常仔細關注此情勢，習近平正密切觀察俄國總統普丁的一舉一動，並考慮在北京冬奧結束後是否要入侵台灣。

歐布萊恩表示，台灣對美國來說有重大的國安外交利益，若遭中國控制，大陸人民解放軍可以在很短的時間內進入美國西邊門廊，「（台灣）是太平洋的軟木塞，如果台灣淪陷，解放軍海軍將流向太平洋，威脅夏威夷、加州或阿拉斯加的阿留申群島。」他也認為，中國侵台可能會切斷美國與日本的結盟，並剪斷美國與紐澳、菲律賓等亞太盟友間的聯繫。

歐布萊恩總結，美國有必要確保，一些民族國家所認知的「可以靠征服來入侵或占領鄰國」並不是國際關係的新常態，因為這些後果將遠超越烏克蘭。

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