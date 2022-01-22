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「嘉玲」仍不現身！本土校園又增3個案、總數達979例

▲▼高雄疫情大爆發，環保局出動進行清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲本土今天暴增82例確診，圖為高雄環保局出動進行清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續升溫，今天更大暴增82例本土確診病例，根據教育部今（22日）公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校新增4例確診個案，等於連續9天都有新增個案，其中3例為本土，1例為境外移入，校園累計總數來到979例。

近期國際疫情因Omicron病毒而持續延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過3.45億人，各國疫情持續升溫，台灣本土也爆發群聚感染，今天更大暴增82例本土確診病例，另有48例境外移入，總計新增66例。

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▼高雄疫情大爆發，環保局出動進行清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄疫情大爆發，環保局出動進行清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

而桃園確診案例連環爆，疫情也再度燒入校園，根據教育部今天公布最新統計資料，各級學校學生確診總數新增4例，包括本土3例、境外1例，總數來到968例，而本土確診數來到752例，而且連續9天都有本土新增個案，其中217例為本土大專校院生，高中生124例、國中生115例、國小生198例，還有98例幼兒園生。

至於境外移入部分，今天新增1例，累積達227例，其中大專校院學生188例，境外移入高中生35例，國中生1例，國小生3例。

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