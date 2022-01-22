美網紅命案終於破了！筆記本內留關鍵證據　未婚夫自殺前坦承殺害

▲勞德里在筆記本中坦承殺害未婚妻裴蒂托。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）宣布，22歲網紅裴蒂托（Gabrielle ”Gabby” Petito）的未婚夫勞德里（Brian Laundrie）在個人筆記本中坦承，自己就是謀殺裴蒂托的兇手，讓這件案子終於破案。警方透露，勞德里不只殺人棄屍，還用手機假傳簡訊，營造裴蒂托還活著的跡象，最後他也在一處自然保護區自殺身亡。

根據《衛報》報導，FBI在21日發出聲明表示，調查人員在勞德里的遺體旁發現一本筆記本，他在裡面坦承殺害裴蒂托，並且用裴蒂托的手機傳訊息給自己，假冒還活著的跡象。警方目前未透露筆記本與簡訊的內容。

▲裴蒂托和未婚夫勞德里出發公路旅行後失蹤。（圖／翻攝自IG／gabspetito）



裴蒂托2020年7月和23歲的勞德里訂婚，2人今年6月開著一輛白色露營車出發公路旅行，女方也持續在社群媒體上記錄過程。但是，男方卻在9月11日獨自返家，而裴蒂托自從8月30日傳出最後一封訊息後音訊全無。警方在9月19日於懷俄明州大堤頓國家公園的營地發現裴蒂托的屍體，驗屍官判定她死於「頭部和頸部的鈍器傷以及勒傷」。

自勞德里9月14日開始失蹤逾1個月後，警方終於在勞德里住家附近的卡爾頓自然保護區（Carlton Reserve）找到他早已腐爛到剩骨頭的遺體，附近也有屬於勞德里的背包、筆記本和一把左輪手槍。

負責此案的探員施奈德（Michael Schneider）指出，勞德里在8月下旬毆打並勒死裴蒂托，法醫也判定勞德里死於舉槍自盡，「本案合理的調查步驟都已完成，沒有發現勞德里以外的人參與裴蒂托的死亡案件，所有調查將在不久後結束。」

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