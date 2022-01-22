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巨乳網美換空姐制服遭提告！航空公司要求下架影片　判決結果出爐

▲▼南韓網美穿上疑似大韓航空的空姐制服。（圖／翻攝自Youtube）

▲南韓網美穿上疑似大韓航空的空姐制服。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓一名三圍32-22-38的網美「Evelyn」（이블린）於去年11月上傳一段8分鐘長的4K高畫質影片，戴口罩的她穿上粉紅色胸罩內褲搔首弄姿，接著套上天空藍空姐制服，事後該段影像慘遭大韓航空與旗下空姐提告「物化女性」、要求下架影片，如今法院裁判結果出爐，雙方宣告和解。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，Evelyn上傳到YouTube的該支影片獲得超過500萬點擊率，影片內制服樣式被認為激似大韓航空，在社群媒體引發廣大效應，大韓航空與旗下3名乘務員認為，Evelyn的舉動讓空姐這個職業被「性商品化」、侵害該職業人格權，甚至恐讓空姐淪為性犯罪的對象，因此向法院提出民事告訴。

南韓法界人士昨（21）日指出，首爾中央地方法院民事合意60部（部長法官為金政中）近日做出裁決，要求網美Evelyn將備受爭議的該支影片設定為「不公開」，且不得在YouTube或類似影音平台在度上傳該支影片，一旦違反，則須支付一定金額的罰金，雙方最後達成和解。

依照南韓法規，一旦法院勸告雙方和解，雙方在14天以內可以提出異議申請，不過Evelyn的法律代理人已向法院遞交放棄異議申請書。

報導指出，Evelyn一度被爆料穿上空姐制服拍攝、販賣淫穢影像，而原本大韓航空在假處分判決訴訟中，提出被告（Evelyn）應刪除該支影片、禁止再度上傳類似影像等申請；在經過審訊後，Evelyn同意將影片設定為不公開、並且不會在其他類似影音平台再度上傳該支影片。

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