辣媽在家洗衣竟倒地身亡！　疑是「洗衣機漏電」釀禍

▲蘿絲特疑似因洗衣機漏電導致觸電身亡。（圖／翻攝自Facebook／Tais Rost）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一名單親媽媽日前在家中洗衣服，結果當男友來找她時，竟發現她倒在地上一動也不動，緊急送醫後仍宣告不治。初步調查後發現，可能是老舊的洗衣機漏電，導致她當場觸電身亡。

根據《太陽報》報導，現年27歲的蘿絲特（Tais de Oliveira Rost）和年僅4歲的女兒住在巴西南里約格蘭州（Rio Grande do Sul）。她17日獨自在家中洗衣服，沒想到當男友寶堤嘉（William Bottega）到家中找她時，竟發現蘿絲特倒在地上一動也不動，緊急送醫後仍宣告不治。

儘管目前驗屍報告尚未公布，但警方初步調查後表示，蘿絲特沒有任何已知的健康狀況，懷疑是觸碰到洗衣機外露的電線，才會導致觸電死亡。和蘿絲特交往才一個月的寶堤嘉也在臉書發文哀悼，「我會永遠愛你，因為你是那個走進我生命中最特別的人，很心痛，很不真實，我們一定會再見面。」

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