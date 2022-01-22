佛奇：Omicron數月內「極不可能」二度感染　美早期疫區病例驟降

▲美國白宮首席防疫醫療顧問佛奇認為，同一人短時間內不會重複感染Omicron。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）表示，美國最早Omicron變異株蔓延開來的地區，近來病例數量開始大幅下降，這顯示同一人重複感染Omicron的可能性極低，至少在短期的幾個月內是如此。

根據彭博報導，佛奇認為由於美國最早廣傳Omicron的地區病例數開始大幅下降，推測同一人感染Omicron康復後「二次染疫」的可能性極低，「確實會再次感染，但不太可能，前提是有良好的免疫反應，那麼至少在康復後的幾個月內，幾乎不可能感染同樣的變異株。」他補充，二次染疫的病例通常是感染了其他種不同的變異株。

然而，佛奇仍認為，美國需要為「最壞的情況」做好準備，例如又出現全新變異株而先前接種疫苗、染疫康復的抗體無法提供保護，儘管無法知道這種情況的發生機率有多高，「但我們必須做足準備。」

美國疾病控制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，包含紐約、羅德島與康乃狄克在內的東北部地區病例出現急遽下降，最近美國7天平均新增病例約為單日75萬例，比前一周下降5％，但仍接近歷史高峰。

她強調，不同地區的疫情高峰時間不同，未來幾周仍可能看到某些地區的高染疫數據，敦促各州不要迅速鬆綁口罩禁令，因為病例數仍遠高於足以考慮取消措施的門檻。

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