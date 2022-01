蕭美琴接受《日經》專訪　盼台灣成為美國「印太經濟框架」一份子

▲台灣駐美代表蕭美琴。(圖/記者李毓康攝)



記者張方瑀/編譯

台灣駐美代表蕭美琴將陪同副總統賴清德到友邦宏都拉斯,參與宏都拉斯新任總統卡蕬楚(Xiomara Castro)的就職典禮。蕭美琴出訪前夕接受《日本經濟新聞》訪問時表示,希望台灣能成為美國印太經濟框架的一部份,「只有尊重國際貿易規則的民主國家共同合作,才能應對來自北京的經濟脅迫。」

《日本經濟新聞》指出,蕭美琴是台灣外交政策的核心參與者,更在2021年1月出席美國總統拜登的就職典禮,成為1979年台美斷交以來,首位出席就職典禮的台灣駐美代表。當記者提及台灣民主時,蕭美琴表示,對於台灣來說民主不僅僅是一種價值,更有其戰略意義,因為這是台灣獲得世界許多民主國家支持的原因之一。

Taiwan wants to join Biden's Indo-Pacific economic framework



1/ Hsiao Bi-khim, Taiwan's de facto ambassador to the U.S., says: "Only when democracies that respect international trade rules work together" can countries deal with Beijing's coercion"https://t.co/9Yh9VFMTyX