蕭美琴接受《日經》專訪　盼台灣成為美國「印太經濟框架」一份子

▲台灣駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／編譯

台灣駐美代表蕭美琴將陪同副總統賴清德到友邦宏都拉斯，參與宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮。蕭美琴出訪前夕接受《日本經濟新聞》訪問時表示，希望台灣能成為美國印太經濟框架的一部份，「只有尊重國際貿易規則的民主國家共同合作，才能應對來自北京的經濟脅迫。」

《日本經濟新聞》指出，蕭美琴是台灣外交政策的核心參與者，更在2021年1月出席美國總統拜登的就職典禮，成為1979年台美斷交以來，首位出席就職典禮的台灣駐美代表。當記者提及台灣民主時，蕭美琴表示，對於台灣來說民主不僅僅是一種價值，更有其戰略意義，因為這是台灣獲得世界許多民主國家支持的原因之一。

Taiwan wants to join Biden's Indo-Pacific economic framework



1/ Hsiao Bi-khim, Taiwan's de facto ambassador to the U.S., says: "Only when democracies that respect international trade rules work together" can countries deal with Beijing's coercion"https://t.co/9Yh9VFMTyX — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) January 20, 2022

蕭美琴特別感謝拜登政府力挺台灣民主，尤其支持台灣民主是美國共和、民主兩黨少數具有共識的議題之一，在許多方面都有助於推動台美奠定更堅實的關係。

當記者問及國安問題時，蕭美琴表示，中國對台灣武力威脅的意圖非常明確，台灣也非常認真看待，北京當局大舉投資軍武也不是秘密，因此台灣優先考慮非對稱能力，「我們必須保持警惕，以堅決的心保衛台灣。」

記者進一步問到，若是中國真的進犯台灣，是否有信心美國會出面保護台灣？蕭美琴指出，台美關係是以《台灣關係法》為基礎，這不但是美國史上獨一無二，也是其他國家沒有的國內法，這替台美的合作與夥伴關係提供堅實的基礎，雙方也在加強台灣自我防衛的重要領域上進行合作，「我們會繼續在此基礎上確保最壞的情況不會發生。」

▲蕭美琴去年1月獲邀出席拜登就職典禮 。（圖／路透、我駐美代表處）



蕭美琴也說，日本是台灣最親密的鄰國之一，整個亞太地區的繁榮與穩定符合雙方的共同利益，在這個基礎上，最重要的是日本會繼續按照各大峰會，以及2+2的聲明中強調的一樣，繼續維護這個地區的穩定。

至於貿易經濟的部份，蕭美琴指出，台灣正努力與美國、日本等國家發展經濟合作，希望日本與其他夥伴也能支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。尤其是台灣確實想加入拜登政府推動的印太經濟框架，強烈希望這是一個包含台灣在內的框架，特別是考慮到台灣在供應鏈安全上所發揮的重要作用。

蕭美琴說，近年來日本、澳洲、南韓都在不同程度、不同時間點上遭受了某種程度的經濟脅迫，甚至歐洲的立陶宛、捷克也都遇到相同狀況，「只有尊重國際貿易規則的民主國家一起合作，我們才能一起應對經濟脅迫和中國操縱經濟、影響各國政策的行為。」

蕭美琴強調，「民主國家要合作，以一種更不容易受到中國經濟脅迫的方式加強彼此的關係，我們（台灣）已經有表示有興趣加入任何區域經濟協定，而且鑒於台灣在技術和其他領域的重要作用，我們認為台灣的加入有利於參與經濟協定的各方。」

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