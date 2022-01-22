老師「膠帶緊黏學生臉」防脫口罩！家長全氣炸　學校急道歉

▲老師直接用膠帶將口罩黏在孩子臉上。（圖／翻攝自Facebook／North Penn Stronger Together）



記者張方瑀／綜合報導

美國Omicron確診病例不斷增加，已經有許多學校改為遠距上課，或是要求學生在校內必須佩戴口罩，而賓州一名中學老師為了防止學生將口罩拿下，竟然直接用膠帶將口罩黏在孩子臉上，讓家長感到相當憤怒，校方也發出聲明致歉。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在賓州哈特菲爾德（Hatfield）的彭菲爾德中學（Pennfield Middle School），一名學生家長在Facebook社團貼出一張老師正用膠帶將口罩貼在學生臉上的照片，並表示，「不論是支持或是反對口罩，我希望我們都能同意把口罩黏在孩子臉上是越界的，這不是該向孩子開的玩笑。」

這張照片立刻引發家長怒火，氣憤地留言表示，老師在沒有徵得孩子的同意下．將膠帶黏在孩子臉上是非常不尊重的，「這非常不專業，根本是人身攻擊」、「老師沒有權利在任何情況下觸碰孩子的身體」。

校方也立刻發出聲明，對於老師的行為向家長與社會大眾致歉，並指出這只是一起獨立事件，老師並沒有惡意，也不代表整個學校的立場，這是非常嚴重的事情，目前正在和這名老師進行溝通，但未提到是否給予任何懲處。

由於美國Omicron確診病例不斷增加，儘管孩童染疫的機率較低，但還是有許多學校除了採用遠距教學外，還規定進入校內上課的老師和學生必須全程戴著口罩。

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