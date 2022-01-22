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中、俄、伊朗第3次聯合軍演！　北印度洋演習範圍達1.7萬平方公里

▲▼，伊朗、俄羅斯和中國21日在北印度洋舉行聯合軍演。（圖／路透）

▲伊朗、俄羅斯和中國21日在北印度洋舉行聯合軍演。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗國家電視台報導指出，伊朗、俄羅斯和中國21日在北印度洋舉行聯合軍演，演習範圍達1.7萬平方公里，演習內容包含拯救燃燒船隻、被劫船隻，以及夜間對空中目標進行射擊等，這也是2019年後，伊朗、俄羅斯和中國第三次進行聯合軍演。

伊朗武裝部隊發言人塔約爾迪尼（Mostafa Tajoldini）表示，伊朗武裝部隊和革命衛隊的海軍，正在參加代號為「2022海上安全帶」（2022 Marine Security Belt）的聯合軍演，和俄羅斯、中國共同在印度洋北部進行演習，演習範圍達1.7萬平方公里。

這次演習將從21日凌晨開始，項目包含拯救燃燒船隻、釋放被挾持船隻、夜間對空目標射擊等多種戰術演練。塔約爾迪尼說，這是自2019年後，伊朗、俄羅斯和中國第三次一起進行聯合軍演，「這次演習的目的是加強該地區的安全與基礎，擴大三國之間的多邊合作，共同支持世界和平、海洋安全，並創造一個有共同未來的海洋共同體。」

伊朗強硬派總統萊希（Ebrahim Raisi）自去年6月上任以來一直奉行「東望」（look east）政策，以深化與中國和俄羅斯的關係。同時，伊朗在去年9月獲准加入上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation），外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）也在上週訪問中國，伊朗總統則預計在20日於在莫斯科與俄羅斯領導人會晤。

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