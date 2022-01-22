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二戰失蹤軍機　77年後印度喜馬拉雅山區尋獲

▲▼二戰失蹤的C-46運輸機，77年後印度喜馬拉雅山區尋獲。（圖／達志影像／美聯社）

▲二戰失蹤的C-46運輸機，77年後印度喜馬拉雅山區尋獲。（圖／達志影像／美聯社）

中央社新德里21日綜合外電報導

一架二次大戰失蹤的飛機在經危險搜尋並造成3名嚮導喪生後，已在印度偏遠的喜馬拉雅山區（Himalayas）尋獲，距飛機墜毀導致機上人員全數罹難已近80年。

這架C-46運輸機1945年第一週搭載13人，從中國南方昆明起飛，遭遇暴風雨，在印度阿魯納查省（Arunachal Pradesh）山區上空消失。

美國冒險家庫勒斯（Clayton Kuhles）說：「再也沒有這架飛機的消息，它就這樣消失了。」庫勒斯應機上一名罹難者之子請託，領導這項搜尋任務。

搜尋行動歷時多月，初期有3名嚮導在9月暴風雪中搭營露宿而死於失溫。

搜尋團隊上個月在一座白雪覆蓋的山頂偶然發現這架飛機，依據機尾編號確認飛機殘骸，而殘骸中並無人類遺體。

庫勒斯是受謝瑞爾（Bill Scherer）委託執行搜尋任務，謝瑞爾擔任軍官的父親在墜機時正身在機上。

謝瑞爾從紐約發出電子郵件告訴法新社：「我只能說，知道父親身在何處，我大喜過望。我固然傷感， 但也高興。」

二次大戰期間，美國有數百架軍機在印度、中國和緬甸戰區一帶失踪。

其中某些軍機固然是遭日軍砲火擊中，但據信多數墜落的原因在於遭遇冰雪損害和強風等惡劣天候。

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