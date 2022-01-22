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美日領袖重視台海和平穩定　同意成立經濟版2加2

▲▼ 拜登與日本首相岸田文雄昨晚舉行視訊會談。（圖／翻攝自推特／POTUS）

▲拜登與岸田文雄舉行視訊會談。（圖／翻攝自推特／POTUS）

文／中央社記者楊明珠東京22日專電

美國總統拜登與日本首相岸田文雄昨晚舉行視訊會談，兩人強調台灣海峽和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決。兩人都同意成立部長級的經濟版「2加2會談」。

兩人也確認了日美的經濟合作將擴大至印度太平洋地區。對於涵蓋印度太平洋經濟架構（IPEF）在內的美國對地區的承諾，岸田表示歡迎。

日本外務省的新聞稿指出，岸田與拜登21日晚間10時（台灣時間9時）起舉行約80分鐘的視訊會談，會談內容包括，兩人都同意為了實現「自由且開放的印度太平洋」，在強固的日美同盟之下，兩國要密切合作，深化與澳洲、印度、東南亞國協（ASEAN）、歐洲等志同道合國家的合作。

岸田期盼拜登訪日，今年上半年在日本由日本主辦日、美、澳、印領袖會談，拜登已對此表示支持。

岸田與拜登在視訊會議上也針對最近的地區情勢進行意見交換，兩人都反對有國家在東海、南海試圖片面改變現狀、實施經濟上的威脅。兩人也都同意日美將緊密合作因應有關中國的各項課題。

同時，岸田與拜登都強調台灣海峽和平穩定的重要性，也敦促兩岸問題和平解決。岸田與拜登都對香港局勢、新疆維吾爾自治區的人權狀況感到很憂心。

對於今年1月以發射彈道飛彈為首的北韓開發核武及飛彈的作法，兩人認為這將威脅到日本、地區及國際社會的和平與穩定，日美韓將持續密切合作，依據聯合國安理會的決議促使北韓完全去核化。

此外，為了促使北韓綁架日本人的問題能即時解決，岸田對拜登表示，期盼美國能持續理解並提供協助，拜登對此重申支持。岸田與拜登都強調，對於共同課題的因應，日美韓密切合作相當重要，日美韓3國保持強固的關係是不可或缺的。

有關烏克蘭的局勢，岸田與拜登都同意日美兩國將持續合作。為了遏止俄羅斯侵攻烏克蘭，日美有必要密切合作因應。

岸田與拜登都支持本月7日日美「2加2會談」聯合聲明，認為在區域安全保障環境趨於嚴峻之際，日美有必要加強威攝力和應對能力。

岸田表明，日本已新擬定國家安全保障戰略、防衛計畫大綱、中期防衛力整備計畫，展現徹底強化日本防衛力（國防力）的決心。對此，拜登表示支持，並強調持續對極重要的國防領域的投資相當重要。

拜登還強有力的傳達了包含釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）適用美日安保條約第5條在內，美國對日本的防衛承諾堅定不移。

岸田與拜登確認了日美在太空、網路、資訊保全、先進技術等方面要進行合作。同時，兩人也都同意包含駐日美軍設施、區域及其周邊的美日之間的協調在內，為了防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，日美將持續密切合作。

在這場視訊會議上，岸田說明了自己提出的「新的資本主義」的想法。岸田與拜登都同意下次的領袖會談將深入探討為實現永續且具包容性的經濟社會的新政策主導權。兩人也認為在經濟安全保障方面，日美有必要密切合作。

岸田與拜登都同意成立部長級的日美經濟政策協議委員會（經濟版的2加2會談），將根據建構具競爭及韌性回復能力的日美夥伴關係（CoRe Partnership）等，擴大並深化日美經濟合作及交流。

在這場視訊會談上，岸田說明了基於現實主義的裁減核武的想法，受到拜登表態支持，岸田與拜登都同意要致力於實現「無核武的世界」。兩人也都強調，昨天（1月21日）日美所發表的禁止核子擴散條約（NPT）聯合聲明有其意義。針對COVID-19疫情、氣候變遷問題等的地球規模課題的因應，兩人展現了日美兩國主導國際社會的決心。

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