拜登暗示「小規模入侵」制裁也小　莫斯科反嗆：只會讓情勢更不穩

文／中央社

針對美國總統拜登表示，俄羅斯若攻擊鄰國烏克蘭，將面臨「災難」，克里姆林宮今天抨擊說，這不僅無助緩和原已升溫的緊張情勢，甚至讓情勢更加不穩定。

拜登（Joe Biden）昨天在上任週年記者會中預言，俄羅斯會對烏克蘭採取行動；他並警告莫斯科，若全面入侵烏克蘭將付出沉重代價。

不過拜登還暗示，若發生「小規模」入侵，激起的反擊也會較輕。引發外界困惑。

▲美國總統拜登。（圖／路透）

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，這樣的發言「會讓情勢更容易陷入不穩，因為這會激發烏克蘭一些魯莽人士懷抱錯誤希望」。

培斯科夫說，俄羅斯已至少一個月收到這類警告，「我們相信，它們絕不會對緩和歐洲如今出現的緊張情勢有所貢獻，甚至可能會讓局勢更不穩定」。

培斯科夫還表示，莫斯科擔憂，美國威脅制裁俄羅斯，可能促使烏克蘭當局更勇於用武力解決與東部親俄分離主義分子長達8年的衝突。儘管基輔近期一再發言否認會這麼做。

俄羅斯近來在烏克蘭邊界附近集結數萬大軍，引發外界日益擔憂歐洲可能爆發重大衝突。

莫斯科強烈否認計劃入侵烏克蘭，但同時提出一系列安全要求交換情勢降溫，包括禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）、讓北約停止東擴，並威脅西方若不嚴肅看待這些要求，俄羅斯可能採取軍事技術回應，但未具體說明。

培斯科夫今天也不排除俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和拜登再度舉行安全會談。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）明天將在瑞士日內瓦與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）召開新一輪安全談判。布林肯昨天表示，他不會對俄方提出的要求做出正式書面回應，而是會探索雙方合作領域。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘